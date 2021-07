Tres grandes tendencias de cócteles que cambiarán la forma en que bebemos en 2021 y en años posteriores

Desde asociaciones con Pinterest para inspirar su próximo cóctel, hasta aprovechar la última tecnología de RA para hacer bebidas de clase mundial en la comodidad de su propio hogar, el futuro de la socialización se ve lleno de nuevas ideas, con el objetivo de inspirar a la gente a beber mejor en todo el mundo. Para dar vida a las tendencias, Diageo ha abierto las puertas virtuales a una experiencia Taste of the Future: https://www.diageo.com/tasteofthefuture/ .

Simon Earley, Director de Diageo World Class, dijo: "Cada año trabajamos con los mejores barman e innovadores del mundo para descubrir el futuro de las bebidas de clase mundial. El año pasado vimos una extraordinaria innovación y creatividad dentro de la cultura del cóctel; queremos celebrarlo y dar a todos una idea de lo que viene. A Taste of the Future es un espacio virtual totalmente interactivo, que permite a todos explorar por sí mismos algunas de las asociaciones de un futuro cercano que aparecerán en casa o en un bar cerca de ellos pronto".

Entre otras cosas, el espacio virtual permite a los visitantes utilizar Pinterest para responder a una serie de preguntas basadas en tendencias y, como resultado, encontrar un tablero de pines, que incluye un cóctel completamente personalizado a su gusto; explorar cómo el uso de tecnología avanzada de realidad aumentada a través de un teléfono o tableta puede crear un Johnnie Walker Highball perfectamente medido y desbloquear la personalización de la próxima generación de bebidas en un Espresso Martini Ketel One con una selfie única, utilizando la tecnología de cócteles impresos con Ripples.

Pero no se limite a creernos de buenas a primeras, los entusiastas de las bebidas también pueden escuchar a los principales innovadores de bebidas Ryan Chetiyawardana (Mr. Lyan), Tim Philips-Johansson (Ganador de Clase Mundial 2012 /Johnnie Walker Global Brand Ambassador), Benni Lickfett (Jefe Global de Innovación Digital de Diageo) y Anna Sudbury (Administradora de socios principales en Pinterest) discuten cómo elementos como la tecnología y la sostenibilidad son centrales para el futuro de nuestras experiencias de bebidas en un exclusivo panel de Taste of the Future y Johnnie Walker 'The Future of Social Culture'.

Benni Lickfett, Director Global de Innovación Digital de Diageo, dijo: "Hay una gran cantidad de pasión en nuestra industria, gran parte de la magia sucede en la intersección de bebidas, comida, hospitalidad, tecnología y medios de comunicación. En Diageo colaboramos con diferentes socios, como Pinterest, para entender realmente sus percepciones y perspectivas sobre cómo está cambiando el comportamiento de los consumidores, lo que nos permite centrarnos en experimentar, llevar cosas al mercado y realmente llevar la delantera".

Discutiendo el papel de la sostenibilidad en las futuras experiencias de bar, Ryan Chetiyawardana, pionero de la sostenibilidad y socio de Johnnie Walker, añadió: "Ha habido un verdadero momento de reflexión para el comercio en los últimos 18 meses, ya sea conexiones con los consumidores; herramientas digitales y a veces cambios puramente operativos. La idea de la conexión humana se ha vuelto muy importante, la gente ha estado anhelando algo nuevo y explorando nuevos horizontes. Esto ha ayudado a las personas a reevaluar lo que es importante y aceleró preocupaciones como la sostenibilidad. Las personas quieren encontrar el equilibrio cada vez más entre una experiencia de lujo y la protección del planeta; hay muchos motivos para ser optimista".

VISIÓN GENERAL DEL ESPACIO VIRTUAL DE CLASE MUNDIAL 'TASTE OF THE FUTURE'

UN PALADAR PARA CÓCTELES EN PINTEREST

Diageo ha recurrido a Pinterest, la plataforma de descubrimiento visual donde la gente va en busca de inspiración, para ayudar a los usuarios a generar ideas innovadoras a través de sus bebidas preferidas. Los visitantes de un Pinterest Cocktail Palate pueden responder a una serie de preguntas de tendencias, seleccionar su estética favorita, y Pinterest generará un tablero de Pin, incluyendo un cóctel, completamente personalizado para el usuario.

Anna Sudbury, administradora de socios principales de Pinterest, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con Diageo en esta primera colaboración. Pinterest es donde las personas vienen en busca de inspiración y a descubrir nuevas ideas, y como era de esperarse, están muy entusiasmados por ser anfitriones este verano, reunirse con amigos de una manera segura y disfrutar de deliciosas comidas y bebidas. Hemos visto un aumento de personas en los últimos meses que buscan ideas para cócteles, por lo que sabemos que a los usuarios les encantará la capacidad de encontrar recomendaciones de cócteles personalizados y recetas basadas en sus gustos individuales".

LOS CÓCTELES PERSONALIZADOS SIGUEN CRECIENDO

La personalización sigue siendo una megatendencia en la industria de las bebidas y los innovadores israelíes, Ripples (los cerebros detrás de los cócteles impresos), vuelven a la clase mundial con su última tecnología, la plataforma Ripples 2.0. Entre una serie de actualizaciones, Ripples ha lanzado una impresora de segunda generación y una forma mejorada de crear aplicaciones web personalizadas para maximizar la experiencia. Todo esto junto con el desarrollo de la tecnología alimentaria de impresiones "Glow", que utiliza un extracto natural, lo que proporciona un elemento sorpresa a cualquier bebida, ya que brilla bajo la luz UV.

LOS CÓCTELES CON RA CREAN BARMAN CASEROS DE CLASE MUNDIAL

Una asociación con Verizon y Yahoo Ryot Lab crea una increíble tecnología de realidad aumentada que inspira a la próxima generación de mixólogos. Utilice la cámara de su teléfono o tablet y siga paso a paso cómo hacer el cóctel perfecto Johnnie Walker Highball, desde añadir el hielo, hasta verter la medida perfecta de Johnnie Walker, la tecnología BETA AR asegura un producto final de un Highball perfecto.

ENTRAR EN LA BOTELLA

La tecnología avanzada de ThreeDium ofrece la oportunidad de ver y explorar botellas en línea de sus marcas favoritas a través de la tecnología 3D inmersiva e interactiva. Incluso puede ponerlos en su propia casa para que lo inspiren a probar algo nuevo.

DESCUBRA SU WHISKY FAVORITO

'What's Your Whisky? (¿Cuál es su whisky?)' es una experiencia digital innovadora que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar sus preferencias de sabor, de manera que coincida con su servicio de whisky perfecto. Prepárese para inspirarse a probar algo nuevo y aprender mucho más sobre el whisky en el camino.

CATA GUIADA POR VOZ

La experiencia inmersiva Talisker Tasting, habilitada para Alexa/Google Home, transporta a los usuarios a la Isla de Skye, invitándoles a unirse al icónico tour de degustación, todo desde la comodidad de su propio hogar.

Visite https://www.diageo.com/tasteofthefuture/ para explorar el espacio de clase mundial Taste of the Future y siga a @WorldClass en Instagram para conocer las últimas bebidas, tendencias, recetas de cócteles y experiencias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557374/Diageo_Reserve_World_Class.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557375/Taste_of_The_Future_Ripple.jpg

FUENTE Diageo Reserve World Class

