Trois grandes tendances en matière de cocktails qui vont changer notre façon de boire en 2021 et au-delà

Des partenariats avec Pinterest pour inspirer votre prochain cocktail, à l'exploitation des dernières technologies de RA pour préparer des boissons de classe mondiale dans le confort de votre propre maison, l'avenir de la socialisation semble regorger de nouvelles idées, visant à inciter les gens à boire mieux dans le monde entier. Afin de donner vie aux tendances, Diageo a ouvert les portes virtuelles à une expérience Taste of the Future : https://www.diageo.com/tasteofthefuture/ .

Simon Earley, directeur de Diageo World Class, a déclaré : « Chaque année, nous travaillons avec les meilleurs bartenders et innovateurs au monde pour découvrir l'avenir des boissons de classe mondiale. L'année dernière, on a observé une innovation et une créativité extraordinaires au sein de la culture des cocktails ; nous voulons célébrer cela et donner à chacun un avant-goût de ce qui nous attend. A Taste of the Future est un espace virtuel entièrement interactif, permettant à tous les intéressés d'explorer par eux-mêmes quelques-uns des partenariats qui apparaîtront très bientôt chez eux ou dans les bars qui les entourent. »

Entre autres choses, dans l'espace virtuel, les visiteurs peuvent utiliser Pinterest pour répondre à une série de questions axées sur les tendances et, en conséquence trouver un tableau, comprenant un cocktail correspondant, entièrement personnalisé selon leurs goûts ; découvrez comment l'utilisation de la technologie avancée de réalité augmentée via un téléphone ou une tablette peut créer un Johnnie Walker Highball parfaitement mesuré et dévoilez la prochaine génération en matière de personnalisation de boissons sur un Ketel One Espresso Martini avec un selfie unique, à l'aide de la technologie de cocktails imprimés de Ripples.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole, les amateurs de boissons peuvent également écouter les innovateurs de premier plan dans le domaine des boissons que sont Ryan Chetiyawardana (Mr Lyan), Tim Philips-Johansson (lauréat World Class 2012 / ambassadeur mondial de la marque Johnnie Walker), Benni Lickfett (responsable mondial de l'innovation numérique chez Diageo) et Anna Sudbury (directrice associée principale chez Pinterest) discuter de la place d'éléments tels que la technologie et la durabilité au cœur de l'avenir de nos expériences de boissons dans le cadre d'un panel exclusif Taste of the Future et Johnnie Walker, « The Future of Social Culture » (l'avenir de la culture sociale).

Benni Lickfett, responsable mondial de l'innovation numérique chez Diageo, a déclaré : « Il y a une immense passion dans notre secteur, avec une grande partie de la magie qui se produit à la croisée des boissons, de l'alimentation, de l'hôtellerie, de la technologie et des médias. Chez Diageo, nous collaborons avec différents partenaires tels que Pinterest pour réellement comprendre leurs idées et leurs perspectives sur l'évolution du comportement des consommateurs, nous permettant de nous concentrer sur l'expérimentation, le lancement des produits sur le marché et l'obtention d'une véritable longueur d'avance. »

S'exprimant sur le rôle de la durabilité dans les expériences de bars de l'avenir, Ryan Chetiyawardana, précurseur du développement durable et associé Johnnie Walker, a ajouté : « Il y a eu un réel moment de réflexion pour le commerce au cours des 18 derniers mois, qu'il s'agisse de contacts avec les consommateurs, d'outils numériques ou parfois même de changements purement opérationnels. L'idée de contact humain est devenue extrêmement importante : les gens ont envie de nouveauté, d'explorer de nouveaux horizons. Cela les a aidés à réévaluer ce que représentent des préoccupations importantes et accélérées telles que la durabilité. Avec des personnes de plus en plus désireuses de trouver l'équilibre entre une expérience de luxe et la protection de la planète, il y a vraiment de quoi être optimiste. »

APERÇU DE L'ESPACE VIRTUEL WORLD CLASS « TASTE OF THE FUTURE »

UN PALAIS À COCKTAIL PINTEREST

Diageo s'est tournée vers Pinterest, la plateforme de découverte visuelle où les gens se rendent pour trouver de l'inspiration, afin d'aider les utilisateurs à trouver des idées fraîches dans leurs choix de boissons. Les visiteurs d'un Palais à cocktail Pinterest peuvent répondre à une série de questions axées sur les tendances, choisir leur esthétique préférée, et Pinterest génèrera un tableau, comprenant un cocktail correspondant, entièrement personnalisé pour l'utilisateur.

Anna Sudbury, directrice associée principale chez Pinterest, a commenté : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Diageo pour ce partenariat unique en son genre. Pinterest est l'endroit où les gens viennent s'inspirer et découvrir de nouvelles idées, et sans surprise, ils sont très enthousiastes à l'idée de recevoir cet été, de retrouver leurs amis en toute sécurité et de déguster de délicieux plats et boissons ! Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation des personnes à la recherche d'idées de fêtes à cocktails, nous savons donc que les Pinners adoreront la possibilité de trouver des recommandations et des recettes de cocktails personnalisées en fonction de leurs goûts individuels. »

L'ESSOR DES COCKTAILS PERSONNALISÉS SE POURSUIT

La personnalisation demeure une énorme tendance dans l'industrie des boissons et les innovateurs israéliens Ripples (à l'origine des cocktails imprimés) reviennent en World Class avec leur dernière technologie, la plateforme Ripples 2.0. Parmi une série de nouveautés, Ripples a lancé une imprimante de deuxième génération et une méthode révisée pour créer facilement des applications Web personnalisées afin de maximiser l'expérience. Tout cela va de pair avec le développement technologique alimentaire d'imprimés « Glow » à l'aide d'extraits naturels, ajoutant un élément de surprise à n'importe quelle boisson en lui permettant de s'éclairer sous la lumière UV.

DES COCKTAILS EN RA POUR DES BARTENDERS WORLD CLASS À DOMICILE

Un partenariat avec Verizon et Yahoo Ryot Lab voit une incroyable technologie de réalité augmentée inspirer la prochaine génération de mixologues. Utilisez l'appareil photo de votre téléphone ou de votre tablette et laissez-vous guider étape par étape pour préparer le parfait cocktail Johnnie Walker Highball : de l'ajout de glace au versement de la mesure parfaite de Johnnie Walker, la technologie BETA AR assure un Highball parfait au final.

ENTREZ DANS LA BOUTEILLE

La technologie avant-gardiste de ThreeDium offre la possibilité de voir et d'explorer en ligne les bouteilles de vos marques préférées grâce à une technologie 3D immersive et interactive ; vous pouvez même les placer dans votre propre maison, vous inspirant pour essayer quelque chose de nouveau.

DÉCOUVREZ VOTRE WHISKY PRÉFÉRÉ

« What's Your Whisky? » est une expérience numérique innovante utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour analyser vos préférences gustatives afin de vous mettre en correspondance avec votre Whisky idéal. Préparez-vous à être inspiré(e) pour essayer quelque chose de nouveau et en apprendre beaucoup plus sur le whisky en même temps.

DÉGUSTATION GUIDÉE PAR LA VOIX

L'expérience immersive à domicile Talisker Tasting s'appuyant sur Alexa/ Google Home transporte les utilisateurs vers l'île de Skye et vous invite ainsi à participer à l'emblématique tournée de dégustation, le tout depuis le confort de votre propre maison.

Rendez-vous sur https://www.diageo.com/tasteofthefuture/ pour explorer l'espace World Class Taste of the Future et suivez @WorldClass sur Instagram pour découvrir les dernières tendances, boissons, recettes de cocktails et expériences.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1557374/Diageo_Reserve_World_Class.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1557375/Taste_of_The_Future_Ripple.jpg

SOURCE Diageo Reserve World Class