TRESemmé Deslumbra En Semana de la moda en Nueva York

MIAMI, 17 de septiembre del 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Marco Peña, estilista hispano, brilló en la semana de la moda de Nueva York 2021 junto la marca TRESemmé, presentando las últimas tendencias en peinados.



Comenzando con Alice + Olivia, un look audaz y divertido, se usó el producto estrella TRESemmé Dry Texture Spray para crear volumen y añadir joyas y cintas en el cabello. Este look se basa en muchos accesorios juguetones por todo el cabello, creando un concepto boho y jovial. En la siguiente tendencia, LaQuan Smith demuestra que con TRESemmé TRES TWO Extra Hold Hair Spray se puede transformar un peinado ondulado tradicional en un look moderno y elegante con una cola de caballo y baby hairs con forma. El próximo look de Altuzarra está inspirado en la imagen de chica cool con un aspecto salvaje pero sofisticado a la vez. Esto se logra con el fabuloso TRESemmé Volume Thickening Spray , que ayuda a darle elegancia al concepto salvaje. Asimismo, incluye una gruesa trenza a lo largo del rostro para darle un toque chic y unificar. Por último, Staud nos trae un concepto fresco y veraniego. Este sencillo y sofisticado peinado se consigue con el TRESemmé Extra Hold Mousse, creando un un bob corto con texturas naturales y barriendo el pelo detrás de las orejas. Estos accesibles estilos se han lucido en las pasarelas de Nueva York, elevando everyday looks a elegantes estilos de alta moda.





TRESemmé tiene como responsabilidad utilizar positivamente su plataforma para educar y elevar a la comunidad negra en moda y belleza. Como objetivo tiene abordar problemas sistémicos como el racismo y la falta de diversidad y aumentar la representación negra en la industria de la moda. Por eso, TRESemmé lanzó el Future Stylist Fund, un programa de becas de $100,000 para futuros estilistas negros y afrolatinos.



Este programa ha regresado por segundo año y aceptará solicitudes desde el 24 de agosto hasta el 10 de octubre de 2021 a través de www.tresemmefuturestylistsfund.com.



