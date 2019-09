TRESemmé Lanza #womenleadtheway a NYFW para avanzar con las mujeres en el liderazgo

NEW YORK, 5 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta temporada en el New York Fashion Week, TRESemmé, el patrocinador oficial de cuidado para el cabello para NYFW por 23 temporadas, está lanzando su compromiso #WomenLeadtheWay, un compromiso para avanzar a las mujeres en el liderazgo. Solo 6.6% de posiciones de liderazgo en Fortune 500 compañias están en manos de mujeres. La brecha de liderazgo de género es especialmente problemática en el mundo de la moda, donde las mujeres representan más del 70 por ciento de la fuerza laboral total, pero tienen menos del 25 por ciento de posiciones de liderazgo en las mejores empresas de moda.

Juntos con Vital Voices Global Partnership, Girlboss entre otros como a sí mismo con Cushnie, Jason Wu, Jonathan Simkhai, Rebecca Minkoff, y Studio One Eighty Nine, TRESemmé invita a la industria de la moda y más allá a unirse en la ayuda #WomenLeadTheWay.

La promesa #WomenLeadTheWay es un compromiso no solo para avanzar a las mujeres al liderazgo, sino también para acelerarlo en dos maneras tangibles:

Luchar por el balance de genero a través de su organización por medio de decisiones equilibradas con respecto a reclutar y promover.

Establecer desarrollo formal y oportunidades de tutoría para mujeres en todos los niveles de su organización.

"Sabemos que las mujeres tienen el manejo y la experiencia para liderar, pero sus oportunidades de liderazgo continúan siendo retrasadas, y vemos una necesidad de cambio," dice Esi Eggleston Bracey, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de belleza y cuidado personal en Unilever de Norte America. "Las mujeres deberían tener acceso al entrenamiento, tutorías y recursos que puedan ayudar a apoyar e impulsarlas y nosotros como compañías y organizaciones en la industria, deberíamos ser responsables de proporcionar estos. Es tiempo de que nos juntemos y tomemos acción para acelerar el camino al cambio".

Por 70 años TRESemmé ha ayudado a mujeres para que se expresen con confianza, asegurándose de que se vean y se sientan bien mientras dejan su huella en el mundo. Pero la confianza solo te lleva lejos en un sistema roto. TRESemmé cree que cuando una mujer lidera el camino, todos se benefician.

TRESemmé ayuda a las compañías y organizaciones que firman la promesa de apoyarlas en las siguientes maneras:

Brindar a los participantes de la promesa acceso a expertos en la materia que trabajan en los espacios de empoderamiento y liderazgo de las mujeres para apoyar el desarrollo de programas personalizados.

Mantener conversaciones individuales con los participantes del compromiso para comprender sus necesidades únicas para cumplir con su compromiso.

Facilitar reuniones a puerta cerrada entre grupos de participantes en compromisos para conversaciones abiertas y honestas sobre igualdad de género, desafíos compartidos y mejores prácticas.

Realizar auto-informes y reportes de progreso entre los participantes de la promesa para garantizar la responsabilidad y el progreso entre los otros participantes.

En adición a esto para apoyar a los socios de la promesa #WomenLeadtheWay, TRESemmé sigue comprometido a proporcionar a las mujeres con inversión, recursos, y las redes que necesitan para convertirse en las líderes que nuestro mundo necesita. A principios de este año, TRESemmé ayudó a proporcionar a la comunidad de Girlboss de casi 4 millones de mujeres, acceso a recursos y contenido de desarrollo comunitario para ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Más recientemente, TRESemmé presentó un programa de incubadora de liderazgo con Vital Voices para apoyar a las mujeres en su viaje de liderazgo. Mirando hacia el futuro, TRESemmé establecerá y financiará un programa formal de tutoría dentro de Unilever a medida que continúa buscando oportunidades para acelerar a las mujeres a roles de liderazgo a través de practicas de contratación y reclutamiento.

Para individuos interesados en apoyar el compromiso, visite tresemme.com/pledge para obtener más información y acceder a una plantilla de carta que se puede completar y emitir a los empleadores, alentándolos a tomar medidas para apoyar a todas las mujeres lideres, actuales y futuras.

Para mas información del compromiso y como unirse, y las diversas iniciativas de TRESemmé para apoyar a las mujeres líderes, visite tresemme.com/pledge y siga TRESemmé en Instagram.

