Tresorit reconnu comme Gartner Peer Insight™ Customers' Choice for Content Collaboration Tools pour la deuxième année consécutive

Le site Gartner Peer Insights Customers' Choice Distinction est basée sur les commentaires et les évaluations des utilisateurs finaux professionnels. Pour se qualifier, les entreprises doivent avoir un produit répertorié sur Gartner Peer Insights, avoir une note globale supérieure ou égale à la note moyenne pour ce marché, et recevoir 50 avis éligibles ou plus. Les évaluations doivent représenter un large éventail d'entreprises clientes de différents secteurs, tailles d'entreprises et régions.

À propos de Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluations et de critiques de logiciels et de services informatiques qui sont rédigées et lues par des professionnels de l'informatique et des décideurs technologiques. L'objectif est d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus avisées et d'aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gartner.com/reviews/home .

*Gartner, "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' Content Collaboration Tools," Peer Contributors, 28 january 2022.

Avis de non-responsabilité : GARTNER PEER INSIGHTS is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences with the vendors listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

À propos de Tresorit

Tresorit est une solution de productivité chiffrée de bout en bout pour une collaboration ultra-sécurisée comprenant la gestion, le stockage, la synchronisation et le transfert de fichiers. Plus de 10 000 entreprises utilisent Tresorit pour protéger leurs données confidentielles et partager des informations en toute sécurité. Depuis juillet 2021, l'actionnaire majoritaire de Tresorit est la Poste suisse. Pour en savoir plus, consultez www.tresorit.com .

