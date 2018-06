Trezeguet à LaPresse : Le Maroc est le meilleur choix pour la Coupe du monde 2026

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658771/LaPresse_Logo.jpg )

Question : Pensez-vous que le Maroc soit le meilleur choix pour la Coupe du monde 2026 ?

Réponse : Absolument. Je me suis rendu dans ce pays de nombreuses fois en tant que joueur, et j'ai ressenti la passion de son peuple et sa connaissance de l'histoire du football mondial. Le Maroc a toujours révélé de grands joueurs, comme Benatia, qui joue actuellement à la Juventus.

Q. Pourquoi la FIFA devrait-elle choisir le Maroc ?

R. Le pays est petit, bien desservi en termes de transports, et il bénéficie d'un climat doux et favorable pour le jeu. En plus, il compte plusieurs stades magnifiques. J'ai joué à Casablanca en 1998 avec l'équipe de France, et l'ambiance était excellente. Il y a aussi sa localisation géographique qui est idéale pour faciliter l'arrivée des joueurs et permet à un grand nombre de téléspectateurs de regarder les matchs à une heure correcte.

Q. Attribuer la Coupe du monde au Maroc aurait-il un sens qui irait au-delà de l'aspect purement sportif ?

R. Ce serait une grande joie pour les fans d'un pays qui connaît un développement incroyable. Le Maroc a prouvé qu'il est un candidat crédible, à la fois innovant et efficace, ce qui pourrait envoyer un message fort au monde.

Q. L'Afrique est-elle la nouvelle frontière du football ?

R. Le Maroc est un pays où toutes les religions et ethnies cohabitent depuis toujours. C'est la porte d'entrée vers l'Afrique. Et ce serait un message extraordinaire d'attribuer la Coupe du Monde à un pays en plein essor, offrant des stades modulables dont la capacité pourrait être réduite après la Coupe du monde.

Q. Le football et le sport en général unissent les peuples à travers le monde. Est-ce que ce serait encore plus vrai si la Coupe du monde était organisée par le Maroc ?

R. Je crois au pouvoir du football comme vecteur d'unité entre les peuples, comme source de développement et comme promoteur d'un esprit festif et convivial. Cela me conforte dans ma conviction que le Maroc serait le meilleur choix pour la Coupe du monde 2026. Je demande aux Fédérations qui vont voter de prendre pleinement conscience de la lourde tâche qui leur incombe.

