Tribesigns faz parceria com One Tree Planted em iniciativas ambientais

LOS ANGELES, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, marca de móveis on-line reconhecida mundialmente, anunciou uma parceria com a One Tree Planted, uma organização sem fins lucrativos focada no reflorestamento global, biodiversidade e promoção de práticas ecológicas em programas de plantio de árvores.

Sempre com o cliente em primeiro lugar, a Tribesigns está na vanguarda do fornecimento de móveis elegantes, de alta qualidade e acessíveis. Para reforçar seu compromisso com a sustentabilidade e gerar um impacto social positivo, a Tribesigns deu um passo importante em sua estratégia de responsabilidade corporativa.

Por meio do programa "One Dollar One Tree, One Tribe One Dream" (um dólar, uma árvore; uma tribo, um sonho) com One Tree Planted, a Tribesigns doa US$ 1 de cada compra em seu site oficial para projetos de reflorestamento. Dessa forma, os clientes podem apoiar iniciativas de proteção ambiental diretamente a cada compra. A Tribesigns enviará por e-mail um certificado de plantio de árvores no prazo de um mês após o envio de cada pedido. Essa iniciativa reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade e permite que os clientes participem ativamente do reflorestamento.

Lançado oficialmente em novembro, o objetivo do programa é plantar pelo menos 20 mil árvores em 2024, com o objetivo de promover iniciativas de conservação do solo e da água, melhorar a qualidade do ar e estimular o desenvolvimento sustentável das comunidades.

"A sustentabilidade tem sido a maior prioridade da Tribesigns desde o início. Atendemos mais de 10 milhões de famílias nos EUA, e mais de 1.000 produtos de móveis são rotulados como "Climate Pledge Friendly" (amigável ao compromisso climático) na Amazon", disse Peter Wang, fundador e CEO da Tribesigns. "Nossa parceria com a One Tree Planted também é uma extensão natural da nossa dedicação ao meio ambiente, além de incentivar nossos clientes a contribuir para um planeta mais verde".

"É muito mais do que uma iniciativa ecológica no papel para nós", acrescentou Sophia Zhao, cofundadora da Tribesigns. "À medida que continuamos a apresentar móveis com design elegante que levam conforto a todos os lares, esperamos desenvolver um negócio sustentável para nossos clientes e fazer a diferença nos grandes desafios que o planeta enfrenta em termos de mudanças climáticas e desmatamento".

Todos os móveis da Tribesigns são criados com madeira coletada de maneira sustentável com o reflorestamento em mente. Os clientes podem ficar tranquilos ao saber que sua compra apoia o manejo florestal responsável por meio da parceria da Tribesigns com a One Tree Planted.

Sobre a Tribesigns

A Tribesigns é uma empresa líder global no design e fabricação de móveis. Na Tribesigns, nosso slogan é "Designed For Life" (design para a vida toda). Fundada em 2011 pelo habilidoso herdeiro de um mestre carpinteiro e sua criativa esposa, combinando conhecimento técnico com talento artístico, a Tribesigns valoriza uma abordagem que prioriza o cliente com honestidade, simplicidade e inovação, dedicando-se a criar uma casa aconchegante para todos.

Desde então, nos estabelecemos como um dos principais varejistas on-line de móveis para escritórios domésticos. A Tribesigns também possui duas submarcas: a Little Tree, de móveis minimalistas, e a Lantine, de móveis de luxo. Com mais de 35 armazéns internacionais, P&D eficiente e alta capacidade de produção, a Tribesigns também oferece serviços de dropshipping, OEM e ODM para parceiros comerciais.

Para mais informações sobre a Tribesigns, acesse https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest e TikTok.

Contato: [email protected]

