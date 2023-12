Tribesigns schließt Partnerschaft mit One Tree Planted zur Unterstützung von Umweltinitiativen

LOS ANGELES, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Tribesigns, eine weltweit beachtete Online-Möbelmarke, hat eine Partnerschaft mit One Tree Planted bekannt gegeben, einer gemeinnützigen Organisation, die sich weltweit für die Wiederaufforstung, Artenvielfalt und Förderung umweltfreundlicher Praktiken bei Baumpflanzungsprogrammen einsetzt.

8744badb281afa18f5b63d230c63f02 3

Mit dem Anspruch, die Kunden stets an erste Stelle zu setzen, nimmt Tribesigns eine Vorreiterrolle durch sein Angebot an eleganten, hochwertigen und kostengünstigen Möbeln ein. Um seine Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit zu intensivieren und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, hat Tribesigns einen bemerkenswerten Schritt zur Umsetzung seiner Strategie für Unternehmensverantwortung unternommen.

Im Rahmen des Programms „One Dollar One Tree, One Tribe One Dream" in Kooperation mit One Tree Planted spendet Tribesigns für jede Bestellung über seine offizielle Website 1 US-Dollar für Aufforstungsprojekte. So können Kundinnen und Kunden durch jeden Kauf Maßnahmen für den Umweltschutz unterstützen. Innerhalb eines Monats nach dem Versand wird per E-Mail ein Baumpflanzungszertifikat verschickt, das den Einsatz von Tribesigns für Nachhaltigkeit bestätigt und auf diese Weise die Kundin oder den Kunden an der Wiederaufforstung teilhaben lässt.

Als Ziel des Programms, das im November dieses Jahres offiziell gestartet wurde, sollen bis 2024 mindestens 20.000 Bäume gepflanzt werden, um Boden- und Wasserschutzinitiativen zu fördern, die Luftqualität zu verbessern und die nachhaltige Entwicklung von Kommunen zu unterstützen.

„Für Tribesigns hatte das Thema Nachhaltigkeit von Anfang an höchste Priorität. Wir haben mehr als 10 Millionen US-Haushalte beliefert, und mehr als 1000 Möbelprodukte sind auf Amazon als Climate Pledge Friendly gekennzeichnet", berichtet Peter Wang, Gründer und CEO von Tribesigns. „Unsere Partnerschaft mit One Tree Planted ist auch die logische Konsequenz unseres Engagements für die Umwelt und ermutigt unsere Kunden, selbst zu einem grüneren Planeten beizutragen."

„Für uns bedeutet dies mehr als nur eine grüne Initiative auf dem Papier", ergänzt Sophia Zhao, Mitbegründerin von Tribesigns. „Während wir immer mehr Möbelstücke in elegantem Design auf den Markt bringen, die zur Lebensqualität in jedem Zuhause beitragen, streben wir zugleich an, ein nachhaltiges Geschäft für unsere Kunden zu entwickeln und einen Beitrag zu den wichtigen Herausforderungen unseres Planeten in Bezug auf den Klimawandel und die Abholzung der Wälder zu leisten."

Jedes Möbelstück von Tribesigns wird aus nachhaltig angebautem Holz hergestellt – unter Berücksichtigung der Wiederaufforstung. Die Kunden können darauf vertrauen, dass sie mit ihrem Kauf eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung über die Partnerschaft von Tribesigns mit One Tree Planted unterstützen.

Informationen zu Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Bei Tribesigns folgen wir dem Slogan „Designed For Life". Tribesigns wurde 2011 vom Erben eines Schreinermeisters und seiner kreativ begabten Ehefrau gegründet und verbindet technisches Know-how mit künstlerischem Anspruch. Tribesigns setzt auf einen kundenorientierten Ansatz mit Aufrichtigkeit, Einfachheit und Innovation und widmet sich dem Ziel, ein komfortables Zuhause für alle zu schaffen.

Seitdem haben wir uns als einer der führenden Onlinehändler für Home-Office-Möbel etabliert. Zudem führen wir zwei Untermarken von Tribesigns, darunter Little Tree für minimalistische und Lantine für luxuriöse Möbel. Mit mehr als 35 Lagern in Übersee sowie robusten FuE- und Produktionskapazitäten bietet Tribesigns auch Dropshipping-, OEM- und ODM-Serviceleistungen für Geschäftspartner an.

Für weitere Informationen zu Tribesigns besuchen Sie https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest and TikTok.

Kontakt: [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2305110/3.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2305109/8744badb281afa18f5b63d230c63f02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2305111/3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg