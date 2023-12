Trickster, der „König der Weihnachtsmusik", reagiert und das Video erreicht 500K Aufrufe auf YouTube

Das Rennen um die Weihnachts-Nummer-Eins ist kein Scherz

LONDON, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, der österreichische Sänger und Interpret aus Linz veröffentlicht seinen aufgepeppten Mix aus Swing sowie den Weihnachtsklassikern Stille Nacht und Santa Claus Is Coming To Town mit dem Titel „Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town" auf Trickster Recordings über Absolute. Diese Geschichte wird mit ernstzunehmender Unterstützung in den Medien aufgebaut und das Video hat bereits mehr als 500K Aufrufe auf YouTube erreicht. Und obendrein hat der „König der Weihnachtsmusik" David Foster [16 Grammys, Produzent von 4 der meistverkauften Weihnachtsalben aller Zeiten] sein Urteil über das Album abgegeben und Trickster als „frischen Wind" bezeichnet. Irgendwie eine Mischung aus Nostalgie und eine wohlige feierliche Wärme. Dies ist der Weihnachtscocktail, von dem man nicht wusste, dass man ihn braucht: also halten Sie den Eierlikör bereit. Trickster möchte jedem Freude ins Haus bringen!

Trickster - Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town Trickster

Das Video zur Single wurde in den legendären Pinewood Studios, der Heimat von James Bond, gedreht und in den Vintage-Glamour der 1940er Jahre getaucht, wobei sich einige der besten Tanztalente der Welt auf die Tanzfläche begaben, um die beeindruckende, feierliche Energie einer Weihnachtsparty im New-Orleans-Stil nachzustellen. Dies ist ein wahrer Weihnachts-Blockbuster, der von einem Team geschaffen wurde, das bereits an Herr der Ringe, Mission Impossible, Independence Day und vielen anderen Filmen gearbeitet hat und wird rechtzeitig Teil eines kompletten Weihnachtsfilms sein. Tricksters Weihnachtstitel soll gigantisch und der neue – und großartigste – Soundtrack für das Weihnachtsfest werden. Tricksters Lebensgeschichte ist einen eigenen Film wert, lasst uns also erst einmal den Fokus auf die Musik legen ….

Diese von Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] und Trickster selbst produzierten Weihnachtslieblinge wurden in den legendären Londoner Aufnahmestudios Angel und RAK nahtlos zusammengeführt sowie in der Abbey Road zusammengemischt. Produzent Guy Chambers [Robbie Williams] ist ebenfalls mit dem Projekt verbunden. Das aufwändig inszenierte „Silent Night" vs „Santa Claus Is Coming To Town" wird von der mit dem Grammy® Award ausgezeichneten Gesangsgruppe The Swingles, einer beeindruckenden Big Band sowie einer Streichergruppe begleitet, die vom brillanten Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé] arrangiert und orchestriert wurde.

Tricksters Musik spricht direkt aus dem Herzen heraus. Als wendiges Talent, das über Rock, Pop, Swing und Electro hinweg produziert, arbeitet er in den besten Räumen und mit den besten Leuten, um seine Arbeit auf optimale Weise zum Leben zu erwecken. „Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town" folgt „Still Kicking", das auf der ganzen Welt gespielt wurde, dicht auf den Fersen.

Feiern Sie also dieses Jahr Ihre eigene Trickster-Weihnacht: es wird viel weniger vorhersehbar sein als üblich, aber sicher nicht langweilig! Trickster freut sich außerdem, dass sein Debütalbum 2024 folgen wird. Sorgen Sie dafür, dass Trickster auf Ihrer Weihnachtsliste steht.

