Trickster, o 'Rei da Música de Natal', reage, e o vídeo atinge 500 mil visualizações no YouTube

A corrida para o Natal nº. 1 não é brincadeira

LONDRES, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, o cantor e empresário austríaco de Linz, está lançando sua versão animada e envolvente do mash-up de clássicos natalinos 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' na Trickster Recordings por meio da Absolute e a história está crescendo com grande apoio da mídia, além de o vídeo já ter acumulado mais de 500 mil visualizações no YouTube. Além de tudo isso, o 'Rei da Música de Natal' David Foster [16 Grammys, produtor de 4 dos álbuns de Natal mais vendidos de todos os tempos] deu seu veredicto sobre a música, chamando Trickster "um sopro de ar fresco". De alguma forma, misturando nostalgia e calor festivo, esse é o coquetel de Natal que você não sabia que precisava: então segure o licor de ovos. Trickster quer levar alegria ao lar de todos!

Trickster - Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town Trickster

Filmado no emblemático Pinewood Studios, o lar de James Bond, o vídeo ultrajante do single está impregnado de glamour vintage no estilo dos anos 1940, enquanto alguns dos melhores dançarinos do mundo vão para a pista para recriar a energia festiva de arregalar os olhos de uma festa de Natal no estilo de Nova Orleans. Criado por uma equipe que trabalhou em O Senhor dos Anéis, Missão Impossível, Independence Day e muito mais, essa é um verdadeiro sucesso de bilheteria e fará parte de um filme completo de Natal. A faixa de Natal de Trickster está pronta para ser massiva e ser a nova – e melhor – trilha sonora da temporada. A história da vida de Trickster é digna de seu próprio filme, mas vamos nos concentrar na música por enquanto...

Produzido por Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] e o próprio Trickster, estes favoritos sazonais foram perfeitamente fundidos nos lendários estúdios de gravação de Londres Angel e RAK, e combinado no Abbey Road. O produtor Guy Chambers [Robbie Williams] também está associado ao projeto. A espetacularmente criada 'Silent Night' vs 'Santa Claus Is Coming To Town' apresenta o grupo vocal vencedor do Grammy® The Swingles, uma impressionante grande banda e uma seção de cordas arranjadas e orquestradas pelo brilhante Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé].

A música de Trickster fala diretamente do coração. Com um talento fluido, criando em Rock, Pop, Swing e Electro, ele trabalha nos melhores espaços, com as melhores pessoas, para dar vida ao seu trabalho da melhor maneira possível. 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' segue os passos de 'Still Kicking', que foi tocada no mundo inteiro.

Então, este ano, tenha um Natal de Trickster: ele será muito menos previsível do que o habitual, mas certamente não será entediante! Trickster também tem o prazer de anunciar que seu álbum de estreia será lançado em 2024. Certifique-se de que Trickster esteja em sua lista de Natal.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Ehjq1IpAuiw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2290479/Trickster.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2274136/Trickster_Logo.jpg

