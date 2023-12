Trickster, le « roi de la musique de Noël », réagit et la vidéo atteint les 500 000 vues sur YouTube

La course pour devenir le numéro 1 de Noël n'est pas une plaisanterie

LONDRES, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, le chanteur et entrepreneur autrichien de Linz, sort son mélange mash-up de classiques de Noël « Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town » sur Trickster Recordings par le biais d'Absolute. L'histoire est en train de se construire avec un soutien sérieux des médias et la vidéo a déjà accumulé plus de 500 000 vues sur YouTube. Pour couronner le tout, le « roi de la musique de Noël », David Foster [16 Grammys, producteur de quatre des albums de Noël les plus vendus de tous les temps], a rendu son verdict sur l'album qualifiant Trickster de « bouffée d'air frais ». Mélangeant nostalgie et chaleur festive, c'est le cocktail de Noël dont vous ignoriez avoir besoin : alors, pas de lait de poule. Trickster veut apporter de la joie dans tous les foyers !

Trickster - Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town Trickster

Tournée dans les emblématiques studios de Pinewood, la maison de James Bond, la vidéo extravagante du single est imprégnée d'un glamour vintage des années 1940, alors que certains des meilleurs danseurs du monde s'élancent sur la piste pour recréer l'énergie festive et époustouflante d'une fête de Noël à la Nouvelle-Orléans. Créée par une équipe qui a travaillé sur Le Seigneur des Anneaux, Mission Impossible, Independence Day et bien d'autres choses encore, il s'agit d'une véritable superproduction de Noël qui sera intégrée à temps dans un film de Noël. Le morceau de Noël de Trickster devrait être énorme et constituer la nouvelle - et la meilleure - bande-son de la saison. L'histoire de la vie de Trickster est digne de son propre film, concentrons-nous sur la musique pour l'instant…

Ces chansons emblématiques de Noël ont été fusionnées dans les légendaires studios londoniens Angel et RAK, et mixées à Abbey Road, pour créer un morceau produit par Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] et Trickster lui-même. Le producteur Guy Chambers [Robbie Williams] est également associé au projet. La création somptueuse de « Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town » met en scène le groupe vocal The Swingles, lauréat d'un Grammy® Award, ainsi qu'un superbe big band et une section de cordes arrangés et orchestrés par le brillant Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé].

La musique de Trickster vient directement du cœur. Un talent fluide, créant du rock, de la pop, du swing et de l'électro, il travaille dans les meilleurs espaces, avec les meilleures personnes, pour donner vie à son travail de manière optimale. « Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town » fait suite à « Still Kicking », qui a été diffusé dans le monde entier.

Alors cette année, passez un Noël Trickster : il sera beaucoup moins prévisible que d'habitude, mais il ne sera certainement pas ennuyeux ! Trickster est également ravi d'annoncer que son premier album sortira en 2024. Assurez-vous que Trickster figure sur votre liste de Noël.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Ehjq1IpAuiw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2290479/Trickster.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2274136/Trickster_Logo.jpg