Tricorbraun acquiert Vetroelite

Grâce à ce rachat, Tricorbraun étend sa présence en Europe et poursuit son expansion mondiale.

ST. LOUIS, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de l'emballage, TricorBraun, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Vetroelite, fournisseur d'emballages en verre haut de gamme. Grâce à ce rachat, Tricorbraun étend sa présence en Europe et poursuit son expansion mondiale.

« Nous sommes heureux de pouvoir proposer nos services à des clients européens, tout en soutenant la croissance de Vetroelite » a déclaré Court Carruthers, président et PDG de TricorBraun. « Nous avons beaucoup de respect pour la solide entreprise que l'équipe Vetroelite a développée et sommes heureux d'accueillir officiellement Vetroelite au sein de la famille TricorBraun. »

Fondée en 1994, Vetroelite fournit des solutions d'emballage en verre de qualité supérieure aux industries en plein essor des spiritueux, de la gastronomie, des parfums d'ambiance, du vin et des cosmétiques. Vetroelite est présent dans le monde entier, opérant à partir de plusieurs sites en Europe et en Amérique du Nord et répondant aux besoins de ses clients dans 90 pays. La société opère désormais sous le nom de Vetroelite, une société de TricorBraun.

Depuis sa fondation, Tricorbraun s'est associée à des équipes dirigeantes pour acquérir avec succès près de 30 entreprises d'emballage et accélérer leur croissance. Vetroelite est la quatrième acquisition de TricorBraun cette année.

Les conditions financières de cette acquisition n'ont pas été divulguées.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballages primaires d'Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions innovantes à un large éventail de clients finaux, dans les domaines des conteneurs en plastique et en verre, des fermetures, des distributeurs, des tubes et des flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie primé propose un design avant-gardiste, fondé sur la connaissance du consommateur et des solutions créatives. En tant que principal acheteur d'emballages dans le monde, nous tirons parti de notre expertise de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de notre empreinte étendue et durable, de notre pouvoir d'achat et de notre taille pour identifier les meilleurs fournisseurs et fournir des solutions compétitives à nos clients. TricorBraun opère à partir de plus de 60 sites à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Australie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun