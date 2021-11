Tricorbraun acquisisce Vetroelite

L'acquisizione accresce la presenza europea di TricorBraun e prosegue l'espansione globale dell'azienda

ST. LOUIS, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Il leader mondiale del packaging TricorBraun ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione del fornitore di imballaggi in vetro di alta qualità Vetroelite. L'acquisizione accresce la presenza europea di TricorBraun e dà continuità all'espansione globale dell'azienda.

"Siamo lieti di espandere i nostri servizi ai clienti in Europa, agevolando nel contempo la crescita di Vetroelite", ha affermato Court Carruthers, presidente e CEO di TricorBraun. Abbiamo un enorme rispetto per il solido business che il team di Vetroelite ha saputo costruire e siamo felici di dare ufficialmente il benvenuto a Vetroelite nella famiglia TricorBraun".

Fondata nel 1994, Vetroelite fornisce soluzioni di imballaggio in vetro di alta qualità per le industrie in rapida crescita di liquori, cibi gourmet, profumi per la casa, vino e cosmetici. Vetroelite è presente in tutto il mondo, operando da più sedi in Europa e Nord America e servendo clienti in 90 Paesi diversi. L'azienda ora opera come Vetroelite, società di TricorBraun.

Fin dalla sua fondazione, TricorBraun ha collaborato con i rispettivi management per acquisire con successo e accelerare ulteriormente la crescita di quasi 30 aziende di packaging. Quella di Vetroelite è la quarta acquisizione di TricorBraun quest'anno.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.

L'azienda TricorBraun

Fondata nel 1902, TricorBraun è leader globale nel packaging e il più grande distributore di imballaggi primari del Nord America. Fornisce soluzioni innovative per un'ampia gamma di chiusure, dispenser, tubi e flessibili in plastica e vetro. Il nostro pluripremiato Design & Engineering Center propone design avanti sui tempi, guidato dall'intuizione del consumatore e da soluzioni creative. Come acquirente leader di imballaggi nel mondo, sfruttiamo la nostra esperienza nella catena di approvvigionamento globale, l'impronta ampia e sostenibile di cui possiamo avvalerci e il significativo potere d'acquisto e possibilità di operare con economie di scala per identificare i migliori fornitori e offrire soluzioni convenienti per i nostri clienti. TricorBraun opera da più di 60 location in America, Europa, Asia e Australia.

