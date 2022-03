TRICORBRAUN RACHÈTE LE LEADER BRITANNIQUE DE L'EMBALLAGE NEVILLE AND MORE

« Notre acquisition de Neville and More, un leader très respecté sur le marché britannique de l'emballage, nous permet d'élargir notre offre de services et d'options de chaîne d'approvisionnement pour nos clients », a déclaré Court Carruthers, président et PDG de TricorBraun. « Neville and More fournit des solutions de conditionnement innovantes et de grande qualité depuis 70 ans. Nous nous réjouissons d'investir dans sa croissance continue. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Neville and More au sein de la famille TricorBraun. »

Tous les membres de l'équipe de Neville and More conserveront leur poste chez TricorBraun. L'entreprise continuera son activité en tant qu'unité commerciale autonome, opérant sous le nom de Neville and More, une société de TricorBraun. Joe Mazzilli, vétéran du secteur de l'emballage et responsable des ventes de TricorBraun au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie, occupera le poste de directeur général de Neville and More.

« Étant donné nos valeurs communes et notre dévouement partagé pour un service client exceptionnel et des produits de haute qualité, TricorBraun est le siège idéal pour le passage à la prochaine étape de Neville and More », a déclaré Claire Sharpe, propriétaire de Neville and More. « Nous nous réjouissons de la croissance future de Neville and More aux côtés d'un leader de l'emballage d'un tel renom. »

Depuis sa fondation, TricorBraun s'est associée à des équipes dirigeantes pour acquérir avec succès près de 32 entreprises d'emballage et accélérer leur croissance.

Les conditions financières de cette acquisition n'ont pas été divulguées.

À propos de Neville and More

Forte de 70 ans d'innovation en matière d'emballage et d'une croissance constante, Neville and More se consacre entièrement à la distribution de bouteilles en plastique, en verre et en aluminium, de pots en plastique, en verre et en aluminium, de bouchons, de distributeurs, de pompes de pulvérisation et de pompes à lotion.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballages primaires d'Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions innovantes à un large éventail de clients finaux, dans les domaines des conteneurs en plastique, en verre et en aluminium, des bouchons, des distributeurs, des tubes et des flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie primé propose un design avant-gardiste, fondé sur la connaissance du consommateur et des solutions créatives. Nous tirons parti de notre expertise en matière de chaîne d'approvisionnement mondiale, de notre vaste présence durable et de notre pouvoir d'achat inégalé pour identifier les meilleurs partenaires d'approvisionnement et proposer des solutions rentables à nos clients. TricorBraun regroupe 1 600 professionnels de l'emballage opérant sur plus de 70 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

