TRICORBRAUN VA ACQUÉRIR LES FOURNISSEURS EUROPÉENS D'EMBALLAGES EUROGLAS ET GLASPACK

Ces acquisitions renforcent la position de TricorBraun dans la région DACH

ST. LOUIS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TricorBraun, un leader mondial de l'emballage, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour l'acquisition d'Euroglas et de Glaspack, respectivement basées en Allemagne et en Autriche. Ces entreprises sont des distributeurs de solutions d'emballage rigide pour le marché européen. Ces acquisitions permettent à TricorBraun d'étendre sa présence dans le secteur de l'emballage dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

« Euroglas et Glaspack sont reconnues pour leur qualité, leur innovation et leur service à la clientèle. Ces entreprises ont établi de longue date une activité à la renommée impressionnante », a déclaré Mark O'Bryan, directeur de l'exploitation de TricorBraun. « L'alliance entre l'expertise d'Euroglas et de Glaspack sur des marchés finaux clés avec la chaîne d'approvisionnement et la pénétration régionale de TricorBraun offrira de nouvelles opportunités pour soutenir la croissance de nos clients en Europe. »

Fondées toutes deux en 1992, Euroglas et Glaspack sont des entreprises familiales. Euroglas est l'un des principaux fournisseurs européens d'emballages en verre de haute qualité. L'entreprise fournit des emballages standards et personnalisés pour les secteurs de l'alimentation, des boissons et des spiritueux. Glaspack fournit des emballages standards et personnalisés pour les secteurs du vin, de la bière et de l'alimentation. C'est l'un des principaux fournisseurs d'emballages pour le vin sur le marché autrichien.

« Rejoindre TricorBraun est un nouveau chapitre passionnant pour nous », a déclaré Cristoph Jäckle, directeur général d'Euroglas. « Travailler ensemble procure un accès à des ressources et à une expertise mondiales, tout en maintenant notre engagement en faveur de la qualité et du service à la clientèle locale. »

« Nous sommes ravis d'apporter notre passion pour l'emballage à TricorBraun, alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance », a déclaré Johannes Jäckle, responsable des ventes. « La renommée mondiale de TricorBraun, associée à l'importance qu'elle accorde aux membres de son équipe et au soutien à la clientèle, en fait une maison-mère idéale. »

Chacun des membres des équipes d'Euroglas et de Glaspack resteront chez TricorBraun et continueront à travailler sur les sites actuels des entreprises. Dès la conclusion de la transaction, Euroglas sera connue sous le nom d'Euroglas, une entreprise de TricorBraun, et Glaspack sera connue sous le nom de Glaspack, une entreprise de TricorBraun.

Depuis sa création, TricorBraun a collaboré avec les équipes de direction pour acquérir et accélérer la croissance de nombreuses entreprises d'emballage dans le monde entier.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, sous réserve d'avoir recu les approbations réglementaires requises.

Conseillers

Proventis Partners, un membre de Mergers Alliance, a agi à titre de conseiller financier pour TricorBraun et Linklaters a agi en tant que conseiller juridique pour TricorBraun dans le cadre de cette transaction

À propos d'Euroglas

Fondée en 1992, Euroglas est l'un des principaux fournisseurs d'emballages en verre de haute qualité dans toute l'Europe. Avec sa vaste gamme d'emballages en verre, de bouchons et de casiers à bouteilles, Euroglas offre aux acheteurs des options économiques et écologiques pour le remplissage, dont des emballages durables et consignés.

À propos de Glaspack

Fondée en 1992, Glaspack est l'un des principaux distributeurs d'emballages en Autriche. Qu'il s'agisse de bouteilles de vin, de champagne, de bière, d'huile d'olive ou de bocaux alimentaires de toutes sortes, Glaspack propose des bouteilles, des bocaux et des solutions de fermeture standards ou personnalisés.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage. Nous exploitons notre envergure mondiale, notre portée internationale et notre expertise inégalée pour résoudre les problèmes complexes d'emballage des clients et les aider à réussir sur le marché. TricorBraun est composée de plus de 2 200 professionnels de l'emballage à l'œuvre dans plus de 100 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

