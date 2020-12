Триллионные возможности в рамках мысленного позиционирования стран

Опубликован первый доклад по глобальному стратегическому позиционированию

АТЛАНТА и ШАНХАЙ, 16 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Fortune (Китай) и компания Ries Positioning Strategy & Consulting опубликовали первый доклад по глобальной стратегии позиционирования — "The $ Trillion Opportunities: Building Global Brands with Country Positioning in Mind" («Триллионные возможности: создание глобальных брендов с мысленным позиционированием стран») — в Соединенных Штатах.