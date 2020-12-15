Триллионные возможности в рамках мысленного позиционирования стран

В докладе о позиционировании отмечается, что каждая страна обладает различными качествами «мысленного позиционирования» и что компании должны эффективно воспринимать концепцию и полагаться на категории для создания глобального бренда.

Исследование, проводившееся в целях подготовки доклада о позиционировании, основывалось на уникальной теоретической базе, созданной компанией Ries Consulting и изучаемой посредством анализа потребителей и исследования категорий на шести основных рынках: в Соединенных Штатах, Китае, Великобритании, Франции, Германии и Индии. Важно отметить, что на этих рынках существуют потенциальные возможности для выбора категорий. Кроме того, он содержит указания по развитию потенциальных категорий на мировом рынке и является первым в мире докладом о позиционировании, посвященным познанию и категории.

«Мы переживаем важный момент, когда глобальный бизнес сталкивается с серьезными проблемами, а компаниям и брендам необходимо исследовать возможности глобального "голубого океана", — рассказал директор по маркетингу компании Fortune Майкл Джозелоф (Michael Joselof) об истории реализации проекта «Стратегия позиционирования». — Ries Consulting является одним из мировых лидеров в области стратегического позиционирования, знаменитым своей новаторской теорией позиционирования, сочетающей в своих бизнес-моделях «восприятие» и «категорию». Мы сотрудничаем с целью охвата категорий продукции с самым высоким потенциалом в мире».

В докладе о позиционировании отмечается, что «мысленное позиционирование страны» отражает уникальные первые впечатления потребителей в той или иной стране. Из всех стран, в которых были проведены исследования, Китай и Индия достигли быстрых темпов развития, однако их мысленное позиционирование страны разделено.

США, Китай и Германия стали лидерами в области технологий и внедрения инноваций, но Индии еще предстоит избавиться от своего традиционного сельскохозяйственного образа в умах потребителей по всему миру. Великобритания и Франция отличаются хорошим дизайном, модой и высокотехнологичной продукцией, демонстрируя свои преимущества в богатых потребительских категориях, таких как роскошь и ювелирные украшения.

В докладе говорится, что бренды, категории и мысленное позиционирование страны могут оказывать глубокое влияние друг на друга. Таким образом, при создании глобального бренда ключевым моментом является сочетание различных категорий, и каждая страна имеет своих собственных выдающихся лидеров с уникальным мысленным позиционированием этой страны.

В тех случаях, когда категории объединяются с превосходными аспектами мысленного позиционирования страны, на свет появляются инновационные категории, что может создать новые глобальные преимущества в умах потребителей. В докладе также содержится конкретный анализ возможностей на мировом рынке чая, одежды, электромобилей и других категорий.

Глобальный партнер компании Ries Consulting Майкл Брандтнер (Michael Brandtner) проанализировал будущие глобальные возможности для развития бизнеса в сочетании с выходом доклада: «Ключом к победе в мировой конкуренции является создание мощного бренда в умах потребителей по всему миру. В процессе этого одним из ключевых факторов является «мысленное позиционирование страны», однако многие компании и особенно предприниматели зачастую игнорируют его. Это означает, что изучение и использование позиционирования страны и максимальное усиление ее влияния очень помогают в создании глобального бренда».

Кроме того, Майкл сообщил следующее: «Это то, чего придерживалась компания Ries Consulting и что она доказала своей деловой практикой за последние 60 лет. В XXI веке глобальная конкуренция между брендами станет еще более жесткой. Решение о том, становиться ли мировым брендом, станет решением масштаба «быть или не быть». Несмотря на всю сложность нынешней международной ситуации, мы можем успешно создавать мощные мировые бренды только при условии правильного понимания законов восприятия и создания новых категорий».

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SOURCE Ries Positioning Strategy & Consulting