TriLumina lança matriz VCSEL com retroemissão flip-chip de montagem superficial 3 W sem necessidade de uma submontagem

"Estamos muito satisfeitos com o lançamento, no último verão, do VoB 4 W para aplicações automotivas", disse o presidente e presidente-executivo da TriLumina, Brian Wong. "Agora, com o novo VoB flip-chip 3 W, a TriLumina criou um fator de forma ainda menor, que habilita uma solução mais fina e menor com maior desempenho, em comparação com os VCSELs de maior emissão convencionais, especificamente destinada a aplicações de ToF móveis".

Matrizes VCSEL convencionais são montadas em uma submontagem (submount) e usam fios de ligação para conexões elétricas. O novo dispositivo de tecnologia de montagem superficial (SMT – surface mount technology) a bordo VCSEL 3 W tem um projeto compacto, montável em superfície, consistindo de um único molde de matriz VCSEL flip-chip, com SMT padrão para um circuito impresso (PCB – printed circuit board) sem a necessidade de um condutor de submontagem para o molde do VCSEL, ao mesmo tempo que outros componentes de SMT no mesmo PCB. As microlentes integradas, gravadas na parte posterior, da TriLumina, habilitam a óptica integrada, que reduz ainda mais a altura da peça, em comparação com VCSELs convencionais em sua classe com lentes ópticas separadas. Ele tem a menor presença, com o menor custo de implementação de sua classe, tornando-o ideal para uso em dispositivos móveis.

Embora a tecnologia de SMT flip-chip direta tenha sido usada em outros componentes, tais como em radiofrequência (RF) e chips de transistor de efeito de campo (FET – field-effect transistor) de energia, é a primeira vez que a tecnologia VoB da TriLumina é usada em um dispositivo VCSEL. O dispositivo VCSEL usa pilares de cobre com ressaltos de solda, que estão atualmente em uso em outros tipos de produtos e montagens diretamente em um PCB, usando SMT sem chumbo padrão, com o benefício adicional de hermeticidade embutida e excelentes propriedades térmicas, devido à estrutura única de retroemissão do VCSEL da TriLumina. A família VoB de produtos começa a distribuir amostras já. Contate a TriLumina para relatórios técnicos e para obter mais informações técnicas e de preços.

