Triman Holdings devient Blue Raven Solutions

Blue Raven Solutions, qui comprend Triman Industries et Crestwood Technology Group (CTG), propose des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement différenciées et axées sur la technologie pour soutenir le marché mondial des pièces détachées militaires

MORRISTOWN, New Jersey, 1er mai 2023 /PRNewswire/ -- Triman Holdings, LLC, un leader des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial des pièces détachées militaires, a annoncé aujourd'hui avoir changé de nom pour Blue Raven Solutions (« Blue Raven Solutions » ou la « Société »), reflétant la proposition de valeur améliorée de la Société suite au regroupement stratégique de Crestwood Technology Group, LLC (« CTG »), Triman Industries, Inc. (« Triman ») et Brighton Cromwell, LLC en décembre 2021. Les marques et entités juridiques Triman et CTG resteront sous Blue Raven Solutions, tandis que Brighton Cromwell a entièrement fusionné avec la division Triman.

Blue Raven Solutions est une société du portefeuille d'AE Industrial Partners, LP (« AEI »), une société d'investissement privée spécialisée dans l'aérospatiale, la défense et les services gouvernementaux, l'espace, l'énergie et les services publics, ainsi que les marchés industriels spécialisés. Depuis août 2019, AEI, en partenariat avec l'équipe de direction de la Société et d'autres actionnaires partenaires, construit stratégiquement une plateforme d'envergure unique au service du complexe marché des pièces détachées militaires, grâce à un large éventail de capacités permettant aux FEO d'augmenter leurs ventes, la performance et la productivité tout en permettant aux clients militaires de minimiser les risques et les coûts du programme.

Blue Raven Solutions, dont le siège se trouve à Morristown, dans le New Jersey, et qui possède des dizaines d'années d'expérience opérationnelle, fournit des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement technologiques et évolutives à plus de 80 FEO partenaires et à une liste grandissante de clients militaires dont l'Agence logistique de la défense (DLA), l'US Navy, l'US Army et bien d'autres encore. Opérant par l'intermédiaire de deux divisions, CTG et Triman, la Société fournit une large gamme de solutions dont la distribution, la gestion des programmes, la gestion de l'obsolescence, la prévention de la contrefaçon, le kitting et les services d'ingénierie à l'appui de composants et de systèmes essentiels dans le cadre d'un large éventail de programmes militaires à longue durée de vie. Cette combinaison de solutions est soutenue par la plateforme d'analyses exclusive SEDNA™ de la Société, à la pointe de l'industrie, qui favorise les décisions et les résultats fondés sur les données tout en maintenant les flottes opérationnelles, prêtes et sûres.

« Aujourd'hui est une étape majeure pour l'entreprise et une occasion unique pour la marque Blue Raven Solutions de devenir synonyme de solutions de chaîne d'approvisionnement de pointe à nos partenaires et clients du marché secondaire de la défense et du commerce », a déclaré Tim Driscoll, directeur général de Triman. « Forts de notre solide héritage sur le marché des pièces détachées militaires, nous avons hâte d'unifier nos divisions Triman et CTG, toutes deux leaders sur le marché, sous la marque mère Blue Raven Solutions. »

Cette nouvelle image de marque s'harmonise avec la transformation organisationnelle de la Société et son objectif renouvelé d'offrir des solutions de chaîne d'approvisionnement éprouvées et fiables, qui maintiennent les flottes et les systèmes opérationnels, prêts et sûrs. La nouvelle marque Blue Raven Solutions fait appel à l'héritage éprouvé de la Société en matière de transformation de la chaîne d'approvisionnement, grâce à des systèmes intelligents pour s'assurer que les clients sont toujours prêts quelle que soit la mission.

« Nous avons entrepris de créer un leader différencié sur le marché des pièces détachées militaires, et, en unifiant Triman et CTG sous Blue Raven Solutions, nous avons lancé une nouvelle marque qui reflète nos meilleures solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Jon Nemo, président de Blue Raven et partenaire principal d'AEI. « Le marché des pièces détachées militaires, vaste et complexe, tirera parti de notre capacité à fournir des pièces, des services d'analyse et de soutien essentielles à la mission pour atteindre des niveaux élevés de disponibilité opérationnelle. »

À propos de Blue Raven Solutions Les divisions de Blue Raven Solutions combinent plusieurs décennies d'expertise pour soutenir les marchés du gouvernement, de la défense et de l'aviation commerciale. L'entreprise fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement évolutives et technologiques sur un large éventail de plateformes qui soutiennent le combattant, la nation et les clients commerciaux. Cette combinaison unique de solutions est également prise en charge par la plateforme d'analyses SEDNATM, leader dans son domaine, pour prendre des décisions fondées sur les données. Pour en savoir plus sur Blue Raven Solutions, rendez-vous sur notre nouveau site Web à l'adresse suivante : www.blueravencorp.com .

À propos d'AE Industrial Partners AE Industrial Partners est une société d'investissement privée spécialisée dans l'aérospatiale, la défense et les services gouvernementaux, l'espace, les services publics et l'énergie, et les marchés industriels spécialisés. AE Industrial Partners investit dans des entreprises de premier plan qui peuvent bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur, de son expérience opérationnelle et de ses relations dans l'ensemble de ses marchés cibles. AE Industrial Partners est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'initiative Diversity in Action de l'ILPA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aeroequity.com .

SOURCE Triman Holdings