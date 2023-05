Umfirmierung: Aus Triman Holdings wird Blue Raven Solutions

Blue Raven Solutions, zu dem Triman Industries und Crestwood Technology Group (CTG) gehören, bietet differenzierte, technologiegestützte Lösungen im Bereich Supply-Chain-Management zur Unterstützung des globalen militärischen Ersatzteilmarktes

MORRISTOWN, New Jersey, 1. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Triman Holdings, LLC, ein führender Anbieter von Lösungen für das Lieferkettenmanagement auf dem globalen militärischen Ersatzteilmarkt, gab heute die Umbenennung in Blue Raven Solutions („Blue Raven Solutions" oder das „Unternehmen") bekannt, die das verbesserte Wertangebot des Unternehmens nach dem strategischen Zusammenschluss von Crestwood Technology Group, LLC („CTG"), Triman Industries, Inc. („Triman") und Brighton Cromwell, LLC im Dezember 2021 widerspiegelt. Die rechtlich selbständigen Unternehmen Triman und CTG sowie deren Marken werden unter Blue Raven Solutions weitergeführt, während Brighton Cromwell vollständig mit dem Geschäftsbereich Triman fusioniert.

Blue Raven Solutions ist ein Portfoliounternehmen von AE Industrial Partners, LP („AEI"), einer privaten Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierungsdienste, Raumfahrt, Energie- und Versorgungsdienste sowie auf spezielle Industriemärkte spezialisiert hat. Seit August 2019 hat AEI in Zusammenarbeit mit dem Managementteam des Unternehmens und anderen Aktionärspartnern strategisch eine einzigartige Plattform aufgebaut, die den komplexen militärischen Ersatzteilmarkt mit einem breiten Spektrum an Ressourcen bedient, die es Erstausrüstern (OEMs) ermöglichen, den Umsatz, die Leistung und die Produktivität zu steigern und gleichzeitig den militärischen Kunden die Möglichkeit geben, Programmrisiken und Kosten zu minimieren.

Blue Raven Solutions hat seinen Hauptsitz in Morristown, New Jersey, verfügt über jahrzehntelange Betriebserfahrung und bietet technologiegestützte, skalierbare Lieferkettenmanagementlösungen für mehr als 80 OEM-Partner und eine wachsende Liste von Militärkunden, darunter die Defense Logistics Agency (DLA), die US-Marine, das Heer der Vereinigten Staaten und andere. Über die beiden Geschäftsbereiche CTG und Triman bietet das Unternehmen eine breite Palette von Lösungen an, darunter Vertrieb, Programmmanagement, Obsoleszenzmanagement, Fälschungsvermeidung, serienmäßige Herstellung und technische Dienstleistungen zur Unterstützung von einsatzkritischen Komponenten und Systemen in einer Vielzahl von Militärprogrammen mit langer Lebensdauer. Diese Kombination von Lösungen wird durch die firmeneigene, branchenführende Plattform SEDNA™ Analytics unterstützt, die datengestützte Entscheidungen und Ergebnisse fördert und gleichzeitig dafür sorgt, dass Flotten einsatzbereit und sicher sind.

„Heute ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und eine einzigartige Gelegenheit für die Marke Blue Raven Solutions, zu einem Synonym für die Bereitstellung branchenführender Lieferkettenlösungen für unsere Partner und Kunden auf dem Verteidigungs- und kommerziellen Ersatzteilmarkt zu werden", so Tim Driscoll, Chief Executive Officer von Triman. „Aufbauend auf unserer starken Tradition im militärischen Ersatzteilmarkt freuen wir uns darauf, unsere marktführenden Geschäftsbereiche Triman und CTG unter der Dachmarke Blue Raven Solutions zu vereinen."

Diese Umfirmierung stimmt mit der organisatorischen Transformation des Unternehmens und des erneuerten Zielbewusstseins überein, um zuverlässige und vertrauenswürdige Lieferkettenlösungen zu liefern, die Flotten und Systeme betriebsbereit und sicher halten. Die neue Marke Blue Raven Solutions beruft sich auf das bewährte Erbe des Unternehmens, die Umgestaltung der Lieferkette durch intelligente Systeme voranzutreiben, um sicherzustellen, dass die Kunden immer bereit sind, worin auch immer ihre Mission besteht.

„Wir wollten einen differenzierten Marktführer auf dem militärischen Ersatzteilmarkt schaffen, und durch die Zusammenführung von Triman und CTG zu Blue Raven Solutions haben wir eine neue Marke eingeführt, die unsere erstklassigen Lösungen im Bereich Supply-Chain-Management widerspiegelt", erklärte Jon Nemo, Vorsitzender von Blue Raven und Senior Partner bei AEI. „Der militärische Ersatzteilmarkt ist groß und komplex und wird von unserer Fähigkeit profitieren, einsatzkritische Ersatzteile, Analytik und Unterstützungsdienste zu liefern, um ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft zu erreichen."

Informationen zu Blue Raven Solutions

Die Geschäftsbereiche von Blue Raven Solutions verfügen gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung in der Unterstützung der Märkte Regierung, Verteidigung und kommerzielle Luftfahrt. Das Unternehmen bietet technologiegestützte, skalierbare Lieferkettenlösungen für eine breite Palette von Plattformen zur Unterstützung der Streitkräfte, der Nation und kommerzieller Kunden. Diese einzigartige Kombination von Lösungen wird auch durch die branchenführende Plattform SEDNA TM Analytics des Unternehmens unterstützt, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Blue Raven Solutions auf unserer neu eingerichteten Website unter www.blueravencorp.com.

Informationen zu AE Industrial Partners

AE Industrial Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierungsdienste, Raumfahrt, Energie und Versorgungsdienste sowie auf spezielle Industriemärkte spezialisiert hat. AE Industrial Partners investiert in marktführende Unternehmen, die von seinen fundierten Branchenkenntnissen, seiner Betriebserfahrung und seinen Beziehungen in seinen Zielmärkten profitieren können. AE Industrial Partners ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen und der Initiative „ILPA Diversity in Action". Weitere Informationen finden Sie auf www.aeroequity.com.

SOURCE Triman Holdings