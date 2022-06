Trina Solar a obtenu la note « AAA » dans le dernier rapport sur la bancabilité de PV-Tech

CHANGZHOU, Chine, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- Trina Solar, le principal fournisseur mondial de solutions complètes dans le domaine du photovoltaïque et de l'énergie connectée, a été noté « AAA », la catégorie la plus élevée, dans le dernier rapport sur la bancabilité des technologies de modules photovoltaïques publié par PV-Tech.

Basé sur un modèle analytique exclusif permettant d'établir des scores et des notations de bancabilité, le rapport combine à la fois la fabrication et la santé financière des entreprises, la dernière édition couvrant plus de 50 fournisseurs de modules photovoltaïques.

Trina Solar s'est classée deuxième pour les expéditions mondiales de modules en 2021, avec un chiffre de 24,8 GW, et a conservé cette position au premier trimestre de 2022, avec 8 GW d'expéditions. Les rapports de l'industrie indiquent que les expéditions mondiales de modules 210 ont fortement augmenté en 2021 pour atteindre 26 GW, Trina y contribuant pour 16 GW, 210 expéditions cumulatives dépassant 35 GW à la fin du mois de mars 2022.

Les indicateurs technologiques sont également analysés dans le rapport. Trina continue d'innover dans ce domaine, en étant un précurseur de la technologie de type n et en établissant son 23e record mondial en mars, avec sa cellule TOPCon de 210×210 mm atteignant une efficacité maximale de 25,5 %. La société a également établi une référence élevée pour l'efficacité de ses cellules PERC et HJT.

Les modules Vertex de grande valeur de Trina, du Vertex S 410 W à la version ultra-haute puissance 600 W+, couvrent à la fois les applications résidentielles et les grandes centrales électriques au sol et ont démontré une combinaison d'excellente fiabilité, de rendement énergétique élevé et de faible LCOE. En raison de son engagement de longue date en faveur de la qualité des produits, Trina a également été récemment reconnue comme « Entreprise performante » par PVEL pour la huitième année consécutive.

Selon le rapport financier 2021 de la société, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,895 milliards de dollars, soit une augmentation de 51,2 % en glissement annuel, avec un actif total de 9,966 milliards de dollars, soit une augmentation de 39,36 % en glissement annuel.

Helena Li, présidente du département Cellules et modules de Trina Solar, a déclaré : « Depuis de nombreuses années, Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules photovoltaïques. Sur la base de nos performances financières constantes, de nos innovations technologiques et de la valeur de nos produits, nous sommes fiers d'être classés dans la catégorie AAA des évaluations de bancabilité de PV Tech. Trina Solar continuera à progresser et à créer une plus grande valeur pour ses clients à l'échelle mondiale. »

SOURCE Trina Solar Co., Ltd