Trina Solar recebe classificação "AAA" em relatório mais recente de bancabilidade em tecnologia fotovoltaica

CHANGZHOU, China, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, provedora líder global de soluções de energia fotovoltaica e energia inteligente, foi classificada como "AAA", a categoria mais alta, no mais recente relatório de bancabilidade de tecnologia de módulos fotovoltaicos publicado pela PV-Tech.

Com base em um modelo analítico de propriedade própria para estabelecer pontuações e classificações de bancabilidade, o relatório combina tanto a produção quanto a saúde financeira das empresas. A última edição abrangeu mais de 50 fornecedores de módulos fotovoltaicos.

A Trina Solar ficou em segundo lugar em remessas globais de módulos em 2021, com um valor de 24,8 GW, e manteve essa posição no primeiro trimestre de 2022, enviando 8 GW. Os relatórios do setor indicam que as remessas globais de módulos 210 cresceram consideravelmente em 2021 chegando a 26 GW, e a Trina contribuiu com 16 GW desse volume. Quando somadas as remessas acumuladas de módulos 210, o valor final ultrapassou 35 GW no final de março de 2022.

Os indicadores de tecnologia também são analisados no relatório da PV-Tech. A Trina continua a inovar nessa área, sendo uma investidora precoce em tecnologia tipo N e estabelecendo seu 23º recorde mundial em março, com sua célula TOPCon de 210×210 mm alcançando uma eficiência máxima de 25,5%. A empresa também estabeleceu um valor de referência alto para a eficiência de suas células PERC e HJT.

Os módulos Vertex de alta capacidade da Trina, desde os módulos Vertex S 410W até a versão de 600W+ de potência ultra alta, cobrem tanto aplicações residenciais quanto de usinas de energia de grande porte implantadas no solo, e apresentaram uma combinação excelente de confiabilidade, alto rendimento de energia e baixo LCOE (custo nivelado de energia). Devido ao seu compromisso de longa data com a qualidade de seus produtos, a Trina também foi recentemente reconhecida como uma "Top Performer" pela PVEL pelo oitavo ano consecutivo.

De acordo com o relatório financeiro de 2021 da empresa, ela alcançou um faturamento de US$ 6,895 bilhões, um aumento de 51,2% em relação ao ano anterior, com ativos totais de US$ 9,966 bilhões, um aumento de 39,36% em relação ao ano anterior.

Helena Li, presidente do setor de células e módulos da Trina, comentou: "A Trina Solar tem sido uma fornecedora líder global de módulos fotovoltaicos por muitos anos. Com base em nosso desempenho financeiro, inovação tecnológica e valor de produto consistentes, temos orgulho de termos sido classificados na categoria AAA no relatório de bancabilidade da PV-Tech. A Trina Solar continuará a progredir e a criar maior valor para o cliente em todo o mundo."

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd