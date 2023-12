Trina Solar alcança marco de 100 GW em módulos de 210 mm

CHANGZHOU, China, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Mais de 100 GW de módulos de 210 mm da Trina Solar foram enviados até o final de novembro, liderando o setor em remessas, geração de energia e padronização de dimensões de módulos. O módulo de 210 mm chegou ao mercado em 2020.

Desenvolvidos com base na plataforma tecnológica de produtos de 210 mm, os módulos "golden size" da Trina Solar combinam alta potência, eficiência, confiabilidade e rendimento energético com menor LCOE, oferecendo formatos pequenos, médios e grandes para usinas solares, projetos residenciais, comerciais e industriais. Sua versatilidade os torna ideais para ambientes como desertos, montanhas, campos, superfícies aquáticas, alagados e telhados. Até o terceiro trimestre deste ano, as remessas acumuladas de módulos da Trina Solar superaram os 170 GW.

Pioneira na adoção de módulos de 210 mm, a Trina Solar sempre foi defensora dessa tecnologia. Com o lançamento dos módulos Vertex 210mm em fevereiro de 2020, a Trina Solar abriu caminho para a alta potência no setor fotovoltaico. Além disso, a empresa formou com seus parceiros a 600W+ PV Open Innovation Ecological Alliance (Aliança Ecológica Fotovoltaica 600W+ de Inovação Aberta) e conectou toda a cadeia de processos, desde a extração de cristais e a criação de células até o módulo. Desde 2021, a Trina Solar lançou os módulos Vertex 670W e Vertex N 700W, posicionando-se como líder na transição do setor para a era de 600W+ e 700W+ e explorando ao máximo o potencial da plataforma tecnológica de 210 mm.

A Trina Solar também tomou a iniciativa de padronizar as dimensões dos módulos de 210 mm. Em 12 de dezembro de 2023, a Trina Solar, juntamente com outros cinco importantes fabricantes do setor fotovoltaico, lançou uma iniciativa conjunta como foco nos módulos de 700W+. Em julho, nove fabricantes de módulos, incluindo a Trina Solar, concordaram em padronizar as dimensões de módulos de wafers de silício retangulares para 2382 mm x 1134 mm, com base nos módulos 210R da Trina Solar. Em 2021, com a liderança da Trina Solar, os principais fabricantes de módulos chegaram a um consenso sobre as dimensões e a localização dos furos de montagem dos módulos de wafer de 210 mm, definindo o padrão do grupo.

Os produtos de 210 mm se tornaram uma tendência no setor fotovoltaico global. A plataforma tecnológica inclusiva de 210 mm, combinada com outras tecnologias, continuará aumentando a eficiência e reduzindo o LCOE. Com a missão "Energia Solar para Todos", a Trina Solar permanece comprometida com o uso de tecnologias inovadoras a fim de contribuir para um futuro neutro em carbono.

