Trina Solar bat à nouveau le record du monde en amenant l'efficacité des cellules i-TOPCon à 25,5 %

CHANGZHOU, Chine, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Trina Solar, leader mondial dans le secteur des solutions intégrales pour l'énergie intelligente photovoltaïque (PV), a annoncé que sa cellule i-TOPCon de 210 x 210 mm a atteint une efficacité maximale de 25,5 %, établissant ainsi un record mondial pour la 23e fois.

Le résultat a été certifié par l'Institut national de métrologie de Chine, le principal centre de la recherche scientifique en métrologie et l'institution technique nationale de métrologie légale.

Au State Key Laboratory of PV Science and Technology, exploité par l'entreprise, les chercheurs de Trina Solar ont résolu des problèmes techniques liés à l'émetteur sélectif de bore, à la préparation d'oxyde de silicium et de polysilicium dopé dans la tunnellisation grande surface et à la passivation d'hydrogène à haut rendement. En utilisant de l'équipement de production de cellules de masse, ils ont amené à 25,5 % l'efficacité maximale des grandes cellules monocristallines de type N de 210 mm. Cette nouvelle efficacité, qui est le résultat des efforts d'innovation et de recherche continus de l'entreprise, démontre une fois de plus les prouesses de Trina Solar dans la technologie des cellules i-TOPCon de 210 x 210 mm.

« Nous sommes extrêmement fiers de ces dernières réalisations », a déclaré Chen Yifeng, responsable du centre de recherche et développement en matière de cellules et de modules à haut rendement de l'entreprise. « Trina Solar est profondément engagée dans la recherche et le développement de pointe et a été une pionnière dans la production et la fabrication technologiques. L'efficacité de ses produits lui a permis de garder sa position de leader. »

Les réalisations ont été essentielles, car l'entreprise a poursuivi son projet de cellule à haut rendement i-TOPCon de type N de 210 mm et ouvre la voie au développement futur sur le marché haut de gamme.

Les réalisations de Trina Solar ont été très bien accueillies dans l'industrie, y compris par les autorités et les institutions renommées. En février, Trina Solar a été nommée par Reuters Events comme l'une des 100 entreprises les plus novatrices en matière de transition énergétique mondiale de 2022. Trina Solar était la seule entreprise chinoise cotée et faisait partie des quelques entreprises de la région Asie-Pacifique à figurer sur la liste.

Au fil des ans, Trina Solar a demandé 2 200 brevets, ce qui en fait un chef de file de l'industrie à cet égard. Elle a joué un rôle clé dans 107 normes de l'industrie et a publié 96 normes, apportant une contribution énorme aux progrès de la technologie photovoltaïque.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd