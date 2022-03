Trina Solar bate novamente o recorde mundial, ao estabelecer eficiência de 25,5% em célula i-TOPCon

CHANGZHOU, China, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, principal provedora mundial de soluções totais de energia fotovoltaica e inteligente, anunciou que sua célula i-TOPCon de 210×210 mm atingiu uma eficiência máxima de 25,5%, estabelecendo um recorde mundial pela 23ª vez.

O resultado foi certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia da China, o principal centro de pesquisa científica em metrologia e instituição técnica nacional de metrologia legal.

No State Key Laboratory of PV Science and Technology da empresa, os pesquisadores da Trina Solar resolveram problemas técnicos relacionados ao emissor de boro seletivo, a preparação de óxido de silício em túnel de grande superfície e polissilício dopado, e a passivação de hidrogênio de alta eficiência. Ao utilizar equipamentos de células de produção em massa, eles conseguiram elevar a eficiência máxima das grandes células monocristalinas do tipo N de 210 mm para 25,5%. Essa nova eficiência, resultado dos esforços contínuos de inovação e pesquisa da empresa, demonstra mais uma vez a competência da Trina Solar na tecnologia de células i-TOPCon em células de 210×210 mm.

"Estamos extremamente orgulhosos destas conquistas mais recentes", declarou o Dr. Chen Yifeng, diretor do centro de P&D de células e módulos de alta eficiência da empresa "A Trina Solar está totalmente comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento de ponta e tem sido pioneira na produção e fabricação tecnológica, o que a tem ajudado a manter sua posição de liderança com seus produtos eficientes.

As conquistas têm sido vitais, já que a empresa deu prosseguimento ao seu projeto de células de alta eficiência i-TOPCon de 210 mm do tipo N, e abre caminho para o desenvolvimento posterior no mercado de alto padrão.

As conquistas da Trina Solar têm sido amplamente acolhidas no setor, incluindo por autoridades e instituições de renome. Em fevereiro, a Trina Solar foi nomeada pela Reuters Events como um dos 100 principais inovadores na Transição Energética Global 2022. A empresa foi a única cotada na bolsa da China a fazer parte da lista e uma das poucas da região da Ásia e do Pacífico a figurar nela.

Ao longo dos anos, a Trina Solar solicitou 2.200 patentes, tornando-se líder do setor neste aspecto. Ela desempenhou um papel fundamental em 107 normas do setor e publicou 96 normas, fazendo uma enorme contribuindo enormemente para os avanços da tecnologia fotovoltaica.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

