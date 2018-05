Trina Solar clôture l'acquisition de Nclave

Grâce à cette acquisition, les toutes dernières solutions PV intelligentes TrinaPro de Trina Solar intégreront directement les produits de pisteurs et les conceptions techniques de Nclave, tandis que les technologies de pointe de Nclave seront également profondément intégrées dans les solutions intelligentes de Trina Solar.

Nclave a été fondée par la famille Clavijo et a intégré la société MFV en 2017 avec la participation du fonds Q-Growth. Nclave possède plus de 12 ans d'expérience dans les sources d'énergies renouvelables, ayant fourni plus de 2,5 GW à travers le monde. La société possède actuellement son siège à Madrid (Espagne), des bureaux commerciaux sur cinq continents, ainsi que des installations de fabrication dans la province de Navarre (Espagne).

Nclave est une société leader dans le développement, la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de structures fixes et de pisteurs solaires photovoltaïques, y compris dans le dimensionnement et la mise en œuvre de toutes les solutions de fondation. Nclave offre la gamme de produits la plus large du marché (structures fixes et pisteurs à rangées uniques et multiples quelle que soit la configuration), qui s'adapte à tous les types de projets grâce à des solutions impliquant un coût d'investissement minimum ; ainsi que des services d'exploitation et de maintenance. Ses conceptions de pièces principales et de structures sont protégées par de multiples brevets internationaux.

À propos de Trina Solar Limited

Fondée en 1997, Trina Solar est l'une des premières sociétés solaires chinoises cotées à la Bourse de New York. À la fin de l'année 2017, le total des expéditions de modules de Trina Solar a dépassé les 32 GW, positionnant la société à la première place mondiale. Trina Solar a récemment développé TrinaPro, solution PV intelligente d'échelle industrielle brevetée, destinée aux grandes centrales électriques, ainsi que des solutions commerciales et résidentielles, des systèmes de stockage énergétique, et des modules photovoltaïques. En tant que fournisseur leader mondial de solutions d'énergie solaire intégrées, Trina Solar a pris les devants pour devenir une marque de l'univers de l'IoT (Internet des objets) énergétique, et s'engage à devenir un leader mondial dans ce nouveau secteur émergent.

