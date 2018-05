Trina Solar conclui aquisição da Nclave

Com a aquisição, as mais recentes soluções inteligentes de FV da Trina Solar, TrinaPro, serão diretamente incorporadas aos produtos de seguidor e designs de engenharia da Nclave, enquanto as tecnologias de ponta da Nclave também serão profundamente integradas às soluções inteligentes da Trina Solar.

A Nclave foi fundada pela família Clavijo e integrada à empresa MFV em 2017, junto com a participação do fundo Q-Growth. A Nclave tem mais de 12 anos de experiência em recursos de energia renovável, tendo fornecido mais de 2,5 GW em todo o mundo. A empresa tem sua sede atual em Madri (Espanha), escritórios comerciais em cinco continentes e unidades de produção em Navarra (Espanha).

A Nclave é uma importante empresa de desenvolvimento, design, produção, instalação e manutenção de estruturas fixas e de seguidores solares fotovoltaicos, incluindo o dimensionamento e a implementação de todas as soluções de fundação. A empresa oferece a mais ampla variedade de produtos do mercado (estruturas fixas e seguidores individuais e centralizados (multi row) com qualquer configuração), sendo adaptável a todos os tipos de projetos por meio de soluções de custo mínimo de investimento, bem como operações e manutenção. Seu design para peças essenciais e estruturas recebeu diversas patentes internacionais.

Fundada in 1997, a Trina Solar é uma das primeiras empresas chinesas de energia solar listadas na Bolsa de Valores de Nova York. No final de 2017, o total de entrega de módulos pela Trina Solar passou de 32 GW, conquistando o primeiro lugar mundial. A Trina Solar recentemente desenvolveu TrinaPro, uma solução de FV da escala de serviços públicos para usinas de grande porte, bem como soluções comerciais e residenciais, sistemas de armazenamento de energia e módulos fotovoltaicos. Como a principal fornecedora do mundo de soluções integradas de energia solar, aTrina Solar assumiu a liderança ao se tornar uma marca no mundo da IoT (internet das coisas) de energia e está empenhada em se tornar uma líder mundial neste novo e emergente setor.

