Trina Solar define produto com estética preta pela alta tecnologia, oferecendo novos módulos Vertex S em todo o mundo

CHANGZHOU, China, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O módulo Vertex S Aesthetic da Trina Solar, um produto atualizado muito esperado pelos clientes globais, chegou recentemente à Europa, Austrália, Japão e outros mercados. É o primeiro módulo fotovoltaico solar a ganhar o prêmio Red Dot e está atraindo a atenção devido ao seu desempenho eficiente e confiável e a um design e aparência visual excepcionais, tornando-o um favorito entre os telhados solares distribuídos nos mercados globais.

O módulo Vertex S Aesthetic, uma inovação revolucionária, define a categoria de módulos solares estéticos pretos por meio de tecnologia completa e precisa, incluindo células, barramentos, folhas traseiras, molduras, vidros, módulos e embalagens, entrega, desempacotamento e instalação em cenários de telhados.

O design de alto padrão é esteticamente atraente em todos os detalhes, com o objetivo de oferecer aos clientes uma experiência agradável de alta tecnologia e estética que coexistam em harmonia.

A Trina Solar, plenamente consciente da demanda dos clientes por produtos tecnologicamente sofisticados e esteticamente atraentes, tornou-se uma das primeiras empresas líderes do setor a desenvolver e lançar um módulo estético fotovoltaico preto.

Definir o módulo estético em três dimensões

1. Célula solar preta define um princípio estético rigoroso

A Trina Solar está comprometida em atualizar de forma inovadora as tecnologias de formação de filmes, melhorando os recursos de processamento gráfico da aparência da célula por meio de soluções rigorosas de algoritmos de visão automatizadas, para alcançar a consistência de cores e sem qualquer falha.

2. Módulo estético preto estabelece os critérios de uniformidade de cor

Vidro estético: a Trina Solar desenvolveu e aplicou de forma inovadora a tecnologia de vidro ARC (revestimento antirreflexo) de camada dupla que oferece um efeito preto mais consistente aos módulos solares e reduz o reflexo do vidro.

Uniformidade: o módulo Vertex Se Aesthetic também apresenta controle rigoroso sobre a uniformidade da cromaticidade do preto, proporcionando uma aparência perfeita e livre de arranhões, garantindo, alta estabilidade e consistência em tonalidade, brilho e uniformidade.

Em outubro, liderada pela Associação do Setor Fotovoltaico da China, a Trina Solar desenvolveu um padrão de grupo de revestimento da cromaticidade.

3. O teto solar preto Aesthetic oferece uma experiência tecnológica completa e plástica

Várias fileiras de módulos pretos estéticos, instalados no mesmo plano, apresentam um efeito uniforme e consistente quase todo preto, independentemente do tipo de telhado e ângulo de inclinação, combinando perfeitamente com o edifício e os arredores.

Para oferecer uma experiência completa em preto, a Trina Solar também adotou um método de avaliação específico para o cenário de instalação externa para inspecionar com precisão.

Para obter informações detalhadas e técnicas, acesse: https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/matrina-solar-defines-aesthetic-black-product-high-tech-delivering-new-vertex-s

