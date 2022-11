Trina Solar définit le produit noir esthétique par la haute technologie, en livrant les nouveaux modules Vertex S dans le monde entier

CHANGZHOU, Chine, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le module Vertex S Aesthetic de Trina Solar, un produit amélioré très attendu par les clients du monde entier, est arrivé récemment en Europe, en Australie, au Japon et sur d'autres marchés. Il s'agit du premier module solaire photovoltaïque à remporter le prix Red Dot. Il fait tourner les têtes en raison de ses performances efficaces et fiables, ainsi que de sa conception et de son aspect visuel exceptionnels, qui en font le favori des toitures solaires distribuées sur les marchés mondiaux.

Le module esthétique Vertex S, une innovation révolutionnaire, définit la catégorie des modules solaires noir esthétique grâce à une technologie complète et précise, comprenant les cellules, les barres omnibus, les feuilles arrière, les cadres, le verre, les modules, ainsi que l'emballage, la livraison, le déballage et l'installation sur les toits.

La conception de haut niveau est esthétiquement attrayante dans les moindres détails, afin d'offrir aux clients une expérience agréable de haute technologie et d'esthétique qui coexistent en harmonie.

Consciente de la demande des clients pour des produits à la fois sophistiqués sur le plan technologique et attirants sur le plan esthétique, Trina Solar est l'une des premières grandes entreprises du secteur à développer et à lancer un module PV noir esthétique.

Définir le module esthétique par trois dimensions

1. La cellule solaire noire définit un principe esthétique rigoureux

Trina Solar s'engage à mettre à niveau de manière innovante les technologies de formation de films, à améliorer les capacités de traitement graphique de l'aspect des cellules grâce à des solutions rigoureuses d'algorithmes de vision automatisée, afin d'obtenir une couleur uniforme et exempte de tout défaut.

2. Le module noir esthétique établit les critères d'uniformité de la couleur

Verre esthétique : Trina Solar a développé et appliqué de manière innovante la technologie de verre ARC (revêtement antireflet) à double couche qui permet d'obtenir un effet noir plus homogène sur les modules solaires et de réduire la réflexion du verre.

L'uniformité : Le module esthétique Vertex S est également doté d'un contrôle strict de l'uniformité de la chromaticité du noir, ce qui permet d'obtenir un aspect homogène et sans rayures, garantissant ainsi une stabilité et une cohérence élevées de la teinte, de la luminosité et de l'uniformité.

En octobre, Trina Solar, sous l'égide de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, a élaboré une norme de groupe concernant la chromaticité des revêtements.

3. Le toit solaire noir esthétique offre une expérience technique et esthétique complète

Les multiples rangées de modules noirs esthétiques, installées sur le même plan, présentent un effet uniforme et cohérent presque entièrement noir, quel que soit le type de toit et l'angle d'inclinaison, s'intégrant parfaitement au bâtiment et à l'environnement.

Pour offrir une expérience noire totale, Trina Solar a également adopté une méthode d'évaluation spécifique aux scénarios d'installation en extérieur afin d'inspecter avec précision.

Pour des informations détaillées et techniques, veuillez consulter le site : https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/matrina-solar-defines-aesthetic-black-product-high-tech-delivering-new-vertex-s

