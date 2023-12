Trina Solar e cinco outros fabricantes de módulos fotovoltaicos (PV) lançam iniciativa para padronizar módulos de 700W+ e atualizar aliança para impulsionar a tendência de 700W+

CHANGZHOU, China, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, líder mundial em soluções fotovoltaicas inteligentes e de armazenamento de energia, e cinco outros fabricantes líderes, Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan e Tongwei, criaram a 700W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance (Aliança Ecológica Fotovoltaica de 700W+ de Inovação Aberta) em 15 de dezembro, depois de lançarem uma iniciativa conjunta para padronizar e aplicar o design de módulos fotovoltaicos de 700W+ em 11 de dezembro, significando o marco de todo o setor entrando na era dos módulos fotovoltaicos de 700W+.

Com base nas dimensões padrão dos módulos de ultra-alta potência de 700W+, juntamente com o documento "T/CPIA 0003-2022 Especificação técnica para dimensões e orifícios de montagem de módulos fotovoltaicos de silício cristalino terrestre" emitido pela Associação da Indústria Fotovoltaica da China, os seis fabricantes propuseram que os módulos de 700W em todas as empresas fotovoltaicas devem aderir às dimensões já acordadas pelo setor (tamanho do módulo: 2384 mm x 1303 mm; distância entre orifícios verticais no lado longo do módulo: 400 mm/1400 mm) e uma distância de orifício de 790 mm foi adicionada ao padrão.

A redução do LCOE (Custo Nivelado da Energia) por meio do aumento da eficiência e potência dos módulos tornou-se uma tendência inevitável no setor. As empresas afirmaram que, com os esforços colaborativos da Aliança Ecológica Fotovoltaica de Inovação Aberta, o setor fotovoltaico entrou na era dos módulos fotovoltaicos de 600W+ há três anos. Atualmente, a potência de saída dos módulos fotovoltaicos foi atualizada de 600W+ para 700W+ com a aplicação da tecnologia de células de alta eficiência do tipo n (TOPCon, HJT etc.) e da tecnologia de wafer de grande formato G12 (210 mm).

A iniciativa, que exige que todas as empresas de energia fotovoltaica promovam a padronização das dimensões dos módulos e a industrialização de módulos de potência ultra-alta e eficiência ultra-alta, impulsionará o setor um passo adiante em direção à industrialização de módulos fotovoltaicos de 700W+.

A recém-atualizada Aliança Ecológica Fotovoltaica de 700W+ de Inovação Aberta proporcionará grandes oportunidades para a cadeia a montante e a jusante, ao mesmo tempo em que alcançará um efeito de grande escala, melhorando a eficiência da cadeia de suprimentos, impulsionando a produção e reduzindo os custos em toda a cadeia industrial, como resultado para acelerar a industrialização de produtos de 700W+, reduzir o LCOE e maximizar o valor da energia solar fotovoltaica, disseram os fabricantes.

Com essa iniciativa de padronização das dimensões dos módulos de 700W+ e a atualização da Aliança Ecológica Fotovoltaica de Inovação Aberta, a Trina Solar, com sua missão "Energia Solar para Todos", mais uma vez está indicando o caminho. Junto com outros no setor, a Trina Solar está comprometida em entregar um valor mais elevado para o setor e usuários de energia solar, existentes e potenciais, no mundo inteiro.

