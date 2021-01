Trina Solar erhält als erster PV-Hersteller eine zweifache Umweltzertifizierung

CHANGZHOU, China, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. („Trina Solar" oder das „Unternehmen"), weltweit führender Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen, hat kürzlich gleichzeitig eine „Environmental Product Declaration" (EPD) Zertifizierungen von UL, dem weltweit tätigen, unabhängigen Zertifizierungsinstitut für Sicherheitswissenschaften, und von EPDItaly erhalten. Dies ist das erste Mal, dass UL und EPDItaly eine EPD in der Photovoltaikindustrie gemeinsam anerkennen und damit die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit des Unternehmens belegen. Die Verleihungszeremonie fand am 13. Januar in Changzhou, in der Provinz Jiangsu, statt. CAO Bo, Deputy General Manager von Trina Solar, und SHI Jun, General Manager von UL-CCIC Company Limited, nahmen an der Zeremonie teil.

Die EPD Zertifizierung entspricht den Industriestandards ISO 14025 und EN 15804 und ist eine Sicherheitsvalidierung für nachhaltige Produkte. Sie erlaubt die Verfolgung der Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung und Verarbeitung, den Transport, die Nutzung des Produkts bis zu seiner Recyclingfähigkeit. Dadurch bietet die EPD-Zertifizierung Photovoltaik-Investoren und -Eigentümern eine verbindliche Umweltbilanz von Solarprodukten oder -dienstleistungen, und vereinfacht damit ihre Kaufentscheidung. Jede EPD ist fünf Jahre lang gültig und gilt für den europäischen, nordamerikanischen und internationalen Markt. Das bedeutet, dass die Produkte von Trina Solar weltweit die Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

Auf dem europäischen Markt bietet Trina Solar Photovoltaik-Produkte für viele internationale Großkunden an. Mit der weltweit wachsenden Sorge um den Klimawandel steigen die Forderungen nach einer nachhaltigen Entwicklung. Es ist damit zu rechnen, dass die EPD-Zertifizierung in Zukunft bei Ausschreibungen in ganz Europa und anderen Märkten zur Voraussetzung wird. Was die Endkunden anbelangt, so sind laut einer aktuellen Studie mehr als 60 % der europäischen Verbraucher um die Umwelt besorgt. Die EPD-Zertifizierung durch einen unabhängigen Dritten bietet den Kunden hochwertige Informationen zur Umweltverträglichkeit der Produkte und unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von Trina Solar für den Umweltschutz.

Weltweit steigt die Nachfrage nach erneuerbaren Energien wie Solarenergie, insbesondere in Europa und Nordamerika. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur wird der Solarstrom bis 2030 ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung ausmachen. Trina Solar, als weltweit führender Anbieter von integrierten intelligenten Energielösungen, ist bestrebt, ein zukunftsorientiertes, sauberes und nachhaltiges Energieversorgungssystem zu entwickeln und Solarenergie zum Nutzen der gesamten Menschheit einzusetzen.

„Auch nach Erhalt der EPD-Zertifikate wird Trina Solar den Umweltschutz und die Innovation weiterhin großschreiben. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine Solar-Module noch effizienter und umweltverträglicher zu machen. Trina Solar wird sich auch weiterhin bemühen, ein Gleichgewicht zwischen technologischer Entwicklung und Ressourcenverbrauch zu finden, neue Wege für eine nachhaltige Entwicklung zu erforschen und ein sauberes und nachhaltiges Energieversorgungssystem für die gesamte Menschheit zu schaffen", erklärte Bo Cao, stellvertretender Geschäftsführer von Trina Solar.

Jun Shi, General Manager von UL-CCIC Company Limited, sagte, dass er sich sehr über die Bemühungen und Errungenschaften von Trina Solar im Bereich der nachhaltigen Entwicklung freue. Die EPD-Zertifikate, die Trina Solar erhalten habe, seien auch ein Zeichen für das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens.

Informationen zu Trina Solar

Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Produkten; Entwicklung von PV-Projekten, EPC, O&M; Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Micro-Grid- und Multi-Energie-Komplementärsystemen sowie Betrieb von Energy-Cloud-Plattformen. Im Jahr 2018 führte Trina Solar die Marke Energy IoT ein, gründete gemeinsam mit führenden Unternehmen und Forschungsinstituten in China und auf der ganzen Welt die Trina Energy IoT Industrial Development Alliance und gründete das New Energy IoT Industrial Innovation Center. Mit diesen Maßnahmen will Trina Solar gemeinsam mit seinen Partnern das IoT-Energie-Ökosystem aufbauen und eine Innovationsplattform zur Erforschung des New Energy IoT entwickeln, da es bestrebt ist, im Bereich der intelligenten Energie weltweit führend zu sein. Seit Juni 2020 ist Trina Solar am STAR Market der Shanghai Stock Exchange gelistet. Weitere Informationen unter www.trinasolar.com .

