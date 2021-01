Trina Solar pierwszym producentem systemów fotowoltaicznych, który uzyskał podwójny certyfikat ochrony środowiska

CHANGZHOU, Chiny, 14 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. („Trina Solar" lub „Firma"), czołowy międzynarodowy dostawca kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych i inteligentnych systemów energetycznych, niedawno otrzymał podwójny certyfikat Środowiskowej Deklaracji Produktu (EPD) od UL, światowego, niezależnego instytutu naukowego specjalizującego się w certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, oraz od EPDItaly. Świadectwo to stanowi pierwsze wspólne uznanie UL i EPDItaly w branży fotowoltaicznej, co potwierdza działalność Firmy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uroczystość wyróżnienia odbyła się dnia 13 stycznia w Changzhou, w prowincji Jiangsu. W ceremonii wzięli udział CAO Bo, zastępca dyrektora generalnego Trina Solar oraz SHI Jun, dyrektor generalny UL-CCIC Company Limited.

Zgodnie z normami branżowymi ISO 14025 i EN 15804, certyfikat EPD jest potwierdzeniem bezpieczeństwa dla produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Śledząc oddziaływanie na środowisko całego procesu, jakim jest pozyskiwanie, produkcja i przetwarzanie surowców, transport, użyteczność produkcyjna oraz recykling, świadectwo EPD zapewnia inwestorom i właścicielom instalacji fotowoltaicznych wiarygodną ocenę oddziaływania na środowisko przez produkty lub usługi sektora solarnego, w celu uproszczenia ich decyzji. Każde świadectwo EPD jest ważne przez pięć lat i obowiązuje na rynkach europejskich, północnoamerykańskich i światowych, co oznacza, że produkty Trina Solar spełniają normy zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Na rynku europejskim firma Trina Solar oferuje produkty z branży fotowoltaicznej szerokiej gamie odbiorców międzynarodowych. Wraz z rosnącymi obawami związanymi z globalnymi zmianami klimatycznymi wzrastają oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Należy oczekiwać, że certyfikacja EPD stanie się w przyszłości koniecznością dla przetargów przeprowadzanych w całej Europie oraz na pozostałych rynkach. Z ostatnich badań wynika, że ponad 60% konsumentów europejskich jest zaniepokojonych stanem środowiska naturalnego. Niezależny certyfikat EPD zapewnia użytkownikom najwyższej jakości informacje o produktach, a także jest gwarancją nieustannych działań Trina Solar na rzecz ochrony środowiska.

Wzrasta światowe zapotrzebowanie na energię odnawialną, taką jak energia słoneczna, co jest szczególnie widoczne w Europie i Ameryce Północnej. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii do 2030 r. produkcja energii pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych będzie stanowić jedną trzecią całkowitej produkcji energii na świecie. Firma Trina Solar, jako czołowy światowy dostawca zielonej energii w zakresie zintegrowanych inteligentnych rozwiązań energetycznych, dąży do stworzenia przyszłościowego, czystszego i zrównoważonego systemu dostaw energii oraz do wykorzystania energii słonecznej z korzyścią dla całej ludzkości.

„Uzyskanie certyfikatów EPD przyczyni się do dalszej promocji ochrony środowiska i rozwoju innowacyjności Trina Solar". Firma jest stale zaangażowana w opracowywanie modułów fotowoltaicznych o wyższej wydajności i efektywności oraz bardziej przyjaznych dla środowiska. Trina Solar dołoży również wszelkich starań, aby kontynuować eliminowanie rozbieżności między rozwojem technologicznym a zużyciem zasobów, zobowiązuje się poszukiwać nowych dróg zrównoważonego rozwoju oraz stworzyć czystszy i bardziej przyjazny dla środowiska system dostaw energii dla całej ludzkości" - powiedział Bo Cao, zastępca dyrektora generalnego Trina Solar.

Jun Shi, dyrektor generalny UL-CCIC Company Limited zaznaczył również, że to wyjątkowy zaszczyt być świadkiem starań i osiągnięć Trina Solar w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uzyskane świadectwa EPD odzwierciedlają również zaangażowanie Firmy na rzecz całego społeczeństwa, jako wspólnoty.

Kilka zdań o Trina Solar

Spółka Trina Solar, założona w 1997 roku, jest światowym potentatem w dziedzinie fotowoltaiki i inteligentnych rozwiązań energetycznych. Firma zajmuje się badaniami i rozwojem produktów z sektora fotowoltaicznego, ich produkcją i sprzedażą; realizacją inwestycji fotowoltaicznych, farm w formule EPC, usługami obsługi i konserwacji (O&M); rozwojem i sprzedażą mikrosystemów inteligentnych i wieloenergetycznych systemów uzupełniających, jak również obsługą chmur obliczeniowych. W 2018 roku Trina Solar wprowadziła na rynek markę Energy IoT, założyła, wraz z wiodącymi przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi w Chinach i na całym świecie organizację Trina Energy IoT Industrial Development Alliance oraz powołała New Energy IoT Industrial Innovation Center. Dzięki tym działaniom Firma jest oddana współpracy ze swoimi partnerami w celu zbudowania ekosystemu Internetu przedmiotów w energetyce oraz opracowania platformy innowacyjnej do badania Internetu przedmiotów w dziedzinie nowej energii, dążąc do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie globalnej inteligentnej energii. W czerwcu 2020 roku Trina Solar zadebiutowała na szanghajskiej giełdzie STAR Market. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

SOURCE Trina Solar