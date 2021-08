Trina Solar estabelece novo recorde mundial de produção de células PERC 210 com a eficiência atingindo 23,56%

CHANGZHOU, China, 20 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Laboratório Estatal de Ciência e Tecnologia Fotovoltaica da Trina Solar (SKL PVST) anunciou que a sua célula solar PERC de alta eficiência industrial proprietária de grande área de 210 mm × 210 mm em produção em massa, atingiu a eficiência de 23,56%, estabelecendo um novo recorde para células PERC de silício monocristalino 210 tipo P. Isso é confirmado de forma independente pelo National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality (CPVT).

As células PERC 210 avançadas foram fabricadas nas linhas de produção em massa pelo grupo de P&D com dispositivos delicados e otimização de processos, utilizando equipamentos de manufatura industrialmente viáveis.

O Dr. Yifeng Chen, diretor do centro de P&D de células e módulos de alta eficiência da Trina Solar, declarou: "Estamos orgulhosos em anunciar as mais recentes conquistas desenvolvidas por nossa equipe técnica para realizar a eficiência do lote em mais de 23,5% para células PERC de alta eficiência de 210mm de área maior em produção. Isso demonstrou que as células 210 podem alcançar uma eficiência muito elevada na realidade. Nossa equipe técnica continuará a focar na transferência de tecnologias inovadoras para a fabricação com o objetivo de consolidar a nossa liderança tecnológica em produção em massa de células de alta eficiência."

No final de junho de 2021, a SKL anunciou que seu módulo de silício monocristalino Vertex tipo p de alta eficiência atingiu uma eficiência recorde de módulo de abertura de 23,03%, com base em 66 unidades de células PERC de alta eficiência de 210mm x 210mm, o que é confirmado independentemente pela TÜV Rheinland e TÜV Nord com resultado de eficiência idêntico.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

