Trina Solar établit un nouveau record mondial de production pour les cellules PERC 210 avec un rendement de 23,56 %

CHANGZHOU, Chine, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) de Trina Solar a annoncé que sa production de masse de panneaux solaires PERC industriel propriétaire, grande taille, 210 mm × 210 mm, à haut rendement, avait atteint un rendement de 23,56 %. Il s'agit d'un nouveau record pour les cellules PERC en silicium monocristallin de type 210-P. Ceci a été confirmé de manière indépendante par le Centre national de surveillance et d'inspection de la qualité des produits photovoltaïques solaires (CPVT).

Les cellules 210 PERC avancées ont été fabriquées dans les lignes de production de masse par le groupe de R&D grâce à une optimisation délicate du dispositif et du processus, en utilisant des équipements et des matériaux de fabrication industriels.

Le Dr Yifeng Chen, responsable du centre de recherche et développement des cellules et modules à haut rendement de Trina Solar, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer les derniers exploits réalisés par notre équipe technique, qui ont permis d'atteindre un rendement par lot supérieur à 23,5 % pour les cellules PERC à haut rendement, grande taille (210 mm), en production. Cela prouve que les cellules 210 peuvent atteindre un rendement très élevé dans la réalité. Notre équipe technique continuera à se concentrer sur l'utilisation de technologies innovantes pour la fabrication afin de consolider notre leadership technologique dans la production de masse de cellules à haut rendement. »

À la fin du mois de juin 2021, SKL avait annoncé que son module Vertex en silicium monocristallin de type P à haut rendement avait atteint un rendement record de 23,03 %, sur la base de 66 cellules PERC à haut rendement de 210 mm x 210 mm, ce qui a été confirmé de manière indépendante par TÜV Rheinland et TÜV Nord, qui ont obtenu des résultats identiques.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd