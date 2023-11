Trina Solar ganha prestigioso prêmio internacional de design pelo Vertex S+

CHANGZHOU, China, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar ganhou o German Design Award (Prêmio Alemão de Design) 2024 por sua série de módulos fotovoltaicos para telhado de vidro duplo tipo nVertex S na categoria "Excelente Design de Produto".

O German Design Award, fundado pelo German Design Council (Conselho Alemão de Design) em 1953, é um dos prêmios de design mais prestigiados do mundo. Somente trabalhos que foram aprovados na revisão ou recomendação do German Design Committee (Comitê Alemão de Design) podem ser indicados, e a maioria dos trabalhos indicados são designs vencedores de prêmios internacionais de design, também conhecidos como "vencedores entre vencedores".

O reconhecimento do design e valor estético dos módulos Vertex S+ pelo German Design Awards segue o sucesso do módulo Vertex S da Trina Solar, que ganhou o Red Dot Design Award, prêmio internacional de design industrial conhecido como o "Oscar" do mundo do design, ano passado.

Ganhar o German Design Award não é apenas uma confirmação do design criativo e do desempenho do nosso módulo, mas também um reconhecimento de todo o conceito da nossa gama Black Aesthetics, da qual o Vertex S+ faz parte.

A Trina Solar apresenta a Black Aesthetics perfeita em cada detalhe com alto padrão. A alta uniformidade entre todas as células, entre células e molduras e entre módulos garante a integridade no design exterior do edifício. Os módulos Black Aesthetics criam mais qualidade visual para os usuários em seus telhados e promovem a experiência estética da energia solar em milhares de residências em todo o mundo.

A Trina Solar lançou a série de módulos de vidro duplo Vertex S+ para telhados em fevereiro, iniciando uma nova rodada de inovação estética fotovoltaica no mercado residencial global de médio e alto padrão. Com base na tecnologia de célula wafer de silício retangular de 210 mm (210R), esta série de módulos é combinada com a tecnologia avançada i-TOPCon tipo n, fornecendo maior potência, eficiência e saída de energia garantida para toda a vida. Suas células de corte triplo foram projetadas para compatibilidade elétrica com 99% dos inversores convencionais, integrando-se perfeitamente aos componentes do sistema existentes. A estrutura leve de vidro duplo de 1,6 + 1,6 mm garante confiabilidade e segurança ultra-altas do módulo, mantendo o mesmo peso baixo de produtos de backsheet padrão comparáveis.

Herdando o design estético preto exclusivo da Trina Solar, o módulo NEG9RC.27 Clear Black é o principal produto da série Vertex S+. Ele vem com células pretas e uma moldura preta. Ele incorpora tecnologia de célula bifacial com encapsulamento transparente para ganho adicional de energia na parte traseira do módulo, tornando-o uma solução premium universal para qualquer tipo de telhado residencial e comercial. Além disso, é perfeito para aplicações específicas, como garagens, espaços públicos e projetos agrícolas.

Por outro lado, o módulo monofacial NEG9R.28 Vertex S+ vem com um encapsulante branco para potência máxima de até 450Wp, maximizando assim o desempenho em espaços limitados no telhado.

A inovadora série de produtos Vertex S+ oferece aos utilizadores uma gama mais rica de opções para personalizar e adicionar mais possibilidades estéticas aos seus telhados.

FONTE Trina Solar Co., Ltd