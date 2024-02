Trina Solar lance la production de masse des modules Vertex S+ 505 W de type n à double vitrage

CHANGZHOU, Chine, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar, leader mondial des solutions photovoltaïques et de stockages d'énergies intelligentes, a annoncé que le premier module Vertex S+ 505 W (NEG18R.28) était sorti de la ligne de production de son usine de Changzhou, dans la province du Jiangsu, le 25 janvier, marquant ainsi le début de la production de masse.

Faisant partie de la série Vertex S+ spécialement conçue pour les toits commerciaux et industriels, le module Vertex S+ 505 W vient de faire ses débuts en Europe sur le stand de Trina Solar au salon Genera en Espagne le 6 février.

Le Vertex S+ 505W, guidé par une puissance plus élevée, mais un BOS (équilibre du système) et un LCOE (coût actualisé de l'énergie) plus faibles, est conçu pour répondre à une exigence essentielle des clients, à savoir un temps de retour sur investissement plus court. Combinant la technologie i-TOPCon de type n avec la technologie de cellule en plaquettes de silicium rectangulaires de 210 mm (210R), ce module à double vitrage générera une puissance allant jusqu'à 505 W et offrira un rendement élevé de 22,7 %, il bénéficie d'une durée de vie plus longue, souffre de moins de dégradations induites par la lumière et affiche une efficacité de conversion supérieure à celle des modules de type p.

Avec des dimensions de 1 961 mm par 1 134 mm et une faible largeur de 30 mm, le module à double vitrage de 1,6 + 1,6 mm ne pèse que 23,5 kg. Sa taille optimale facilite l'installation et garantit que les panneaux sont suffisamment robustes pour une installation commerciale à grande échelle. Le module offre une variété de solutions d'installation flexibles pour le déploiement du système. Grâce à son courant de court-circuit de 15,86 A, il est hautement compatible avec la plupart des onduleurs, optimiseurs et systèmes de montage grand public sur le marché.

Sa conception à double vitrage de 1,6 + 1,6 mm offre une meilleure résistance aux rayures, aux fissures et aux chocs et assure une résistance extrême du panneau au brouillard salin, aux acides, aux alcalis, aux températures élevées et à l'humidité, ce qui permet aux panneaux de passer les tests de résistance à la grêle avec des grêlons de 35 mm et de répondre aux normes de résistance au feu CEI (classe A + C).

La fiabilité ultra-élevée des systèmes photovoltaïques construits avec le module Vertex S+ 505W garantira une production d'énergie à vie dans le cadre de la garantie de performance ultra-longue de 30 ans et de la garantie de produit de 25 ans, ce qui souligne la confiance de Trina Solar dans sa technologie à double vitrage et dans les performances à long terme des cellules i-TOPCon de type n.

En outre, les taux de dégradation extrêmement faibles des modules Vertex S+ 505W — dégradation annuelle de 1 % la première année et 0,4 % les années suivantes — donnent une plus grande assurance aux propriétaires et gestionnaires de propriétés commerciales et industrielles qui cherchent à améliorer l'efficacité énergétique à long terme de leur site.

Les modules de la série Vertex S+ de Trina Solar ont été très bien accueillis par les partenaires et les clients de l'industrie sur le marché des services privés. La production en série du Vertex S + 505W garantira une livraison complète en Europe, en Australie, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions.