Trina Solar präsentiert TrinaPro: eine neue intelligente PV-Lösung

TrinaPro wurde für Freiflächen-Solarkraftwerke konzipiert. Es ist das Ergebnis der umfassenden Kooperation von Trina Solar mit Huawei Technologies Co, LTD und Sungrow Power Supply Co, LTD, sowie der strategischen Kooperation mit Nclave Renewable S.L. TrinaPro ist die erste intelligente PV-Lösung mit einer optimierten Kombination aus den branchenführenden Solarmodulen von Trina Solar, modernen Tracker-Systemen bzw. schwimmenden Systemen und Wechselrichtern der Weltklasse. Als neues Mehrwertprodukt zeichnet sich TrinaPro durch hochwertige Komponenten, optimierte Systemintegration und intelligente O&M-Anbindung aus.

TrinaPro umfasst sowohl Freiflächen- als auch schwimmende Lösungen. Die Freiflächenlösung verfügt über ein hochmodernes Solar-Tracker-System, mit dem die Energieausbeute um 10%–30% gesteigert werden kann. Die schwimmende Lösung deckt verschiedene Anwendungen ab, wie z.B. Stauseen, Seen, Strände etc.

TrinaPro kann dank optimierter Abstimmung der Komponenten und der Integration des „Edge Computing"-Algorithmus bei höherer Stromerzeugung die Systemstabilität verbessern und niedrigere BOS-Kosten erreichen, um die LCoE (Stromgestehungskosten) eines Systems zu reduzieren.

Des Weiteren ist TrinaPro durch die Verbindung seines „Edge Computing"-Algorithmus mit einem intelligenten O&M-System auf einer Cloud-Plattform in der Lage, Daten aus der Cloud zu analysieren und zu verarbeiten, das Betriebsmodell des Systems zu optimieren und einen reibungslosen und effizienten Betrieb sicherzustellen.

Gao Jifan, Chairman und CEO von Trina Solar, hielt auf der globalen Einführungsveranstaltung eine Rede, in der er erklärte: „Auch wenn die Solarenergie ein jüngerer Mitspieler in der Energiebranche ist, so ist sie doch eine der treibenden Kräfte bei der künftigen Entwicklung der gesamten Branche." Yin Rongfang, VP von Trina Solar und President of Global Sales sowie President of Overseas Commercial and Residential Solutions, betonte, dass „durch die optimierte Kombination hinsichtlich der Steigerung der Stromerzeugung, die Senkung des System-LCoE und die Integration intelligenter O&M-Systeme TrinaPro seinen Kunden helfen wird, eine höhere Kapitalrendite zu erzielen".

Über Trina Solar

Trina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 als Systemintegrator gegründet und ist heute Vorreiter für smarte Energie. Dabei arbeitet Trina Solar eng mit Handwerkern, Handel, Energieversorgern und Projektentwicklern auf der ganzen Welt zusammen. Die prägende Stellung des Unternehmens in der Solarbranche gründet sich auf Innovationsstärke, herausragende Produktqualität, vertikal integrierte Prozesse und Verantwortung für die Umwelt. Weitere Informationen unter www.trinasolar.com.

