Trina Solar prezentuje moduł Vertex o mocy 600W oraz planuje uruchomienie masowej produkcji modułów o mocy 550W w kolejnych miesiącach bieżącego roku

CHANGZHOU, Chiny, 20 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd („Trina Solar" lub „Spółka") ogłosiła wprowadzenie dwóch nowej generacji modułów Vertex o mocy do 600W. Spółka planuje uruchomienie masowej produkcji modułów o mocy 550W w czwartym kwartale bieżącego roku.

Przedstawiciele górnego, środkowego i dolnego segmentu przemysłowego łańcucha wartości Otwartego Stowarzyszenia Ekologicznej Branży Fotowoltaicznej na Rzecz Innowacyjnych Rozwiązań o Mocy Powyżej 600W, w którego skład wchodzą producenci płytek krzemowych, półprzewodników, komórek, modułów, urządzeń wykrywających, inwerterów, materiałów i sprzętu, wzięli udział w wydarzeniu inauguracyjnym i mogli zapoznać się z nowej generacji modułami Vertex.

Dr Zhang Yingbin, dyrektor ds. strategii produktowej i zarządzania wartością w Trina Solar, powiedział podczas wydarzenia: „Najnowszej generacji moduły Vertex opracowane z wykorzystaniem szeregu innowacyjnych rozwiązań, takich jak 210-milimetrowa krzemowa płytka półprzewodnikowa, obudowa o wysokiej gęstości i technologia Multi-Busbar, zapewnią wysoką wydajność zjawiska fotoelektrycznego powyżej 21 procent. Dzięki niskiemu napięciu i wysokiej mocy wyjściowej nowe moduły Vertex wykazują ogromny potencjał w zakresie zmniejszenia kosztów zrównoważenia systemu. Wierzymy, że dzięki współpracy z kluczowymi podmiotami w obrębie łańcucha przemysłowego moduły Vertex opracowane w oparciu o nową platformę technologiczną przyczynią się do zmniejszenia uśrednionego kosztu energii różnorodnych aplikacji oraz zmaksymalizowania wartości dla klienta".

Nowej generacji moduły Vertex łączą w sobie trzy kluczowe zalety: zastosowanie w obrębie jednego modelu technologii niedestrukcyjnego cięcia, obudowy o wysokiej gęstości i technologii Multi-Busbar; niskie napięcie i co najmniej 35% wyższa moc pojedynczego modułu; oraz uzyskanie znacznej wartości pod względem istotnego zmniejszenia kosztów zrównoważenia systemu.

Cao Bo, wicedyrektor generalny i wiceprezes wykonawczy Trina Solar, powiedział: „Aby stworzyć wysokiej jakości produkt modułowy, który zostanie dobrze przyjęty na rynku dzięki rozległym funkcjom, musieliśmy wziąć pod uwagę szereg procesów zachodzących w obrębie łańcucha przemysłowego, przy czym nadrzędnym celem było zmaksymalizowanie wartości dla konsumentów poprzez poprawę parametrów mocy i zwiększenie produkcji energii w obrębie modułu. To dla nas zaszczyt, że nowej generacji moduły Vertex oparte o innowacyjną i przyszłościową platformę technologiczną zyskały uznanie w oczach kluczowych partnerów w obrębie łańcucha rozwiązań fotowoltaicznych. Jako członek Otwartego Stowarzyszenia Ekologicznej Branży Fotowoltaicznej na Rzecz Innowacyjnych Rozwiązań o Mocy Powyżej 600W Trina Solar angażuje się we współpracę z innymi podmiotami w branży na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju sektora".

Link do zdjęcia: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/vertex_600.jpg

Podpis: Trina Solar prezentuje moduł Vertex o mocy 600W i planuje masową produkcję modułów o mocy 550W w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

Źródło zdjęcia: Trina Solar

Trina Solar (688599.SH)

Założona w 1997 roku firma Trina Solar jest wiodącym globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych i inteligentnej energetyki. Firma angażuje się w badania i rozwój, produkcję i sprzedaż produktów fotowoltaicznych, opracowywanie projektów fotowoltaicznych oraz ich eksploatację i konserwację, opracowywanie i sprzedaż uzupełniających się inteligentnych systemów mikro sieci i wieloenergetycznych, a także w prowadzenie platformy chmury energetycznej. W 2018 r. firma wprowadziła na rynek rozwiązanie energetycznego internetu rzeczy (IoT) i zainicjowała Stowarzyszenie Rozwoju Branży Trina Energy IoT we współpracy z wiodącymi w Chinach i na świecie przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi oraz założyła Centrum Innowacji Przemysłowych Nowych Źródeł Energii IoT. W ramach tych działań, Trina Solar wspólnie ze swoimi partnerami angażuje się w budowanie ekosystemu energetyki IoT i rozwijanie innowacyjnej platformy do eksploracji nowych rozwiązań energetycznych IoT, dążąc do uzyskania pozycji światowego lidera w dziedzinie energetyki inteligentnej. W czerwcu 2020 r. spółka Trina Solar wyemitowała akcje na szanghajskiej giełdzie papierów wartościowych znanej jako STAR MARKET. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.trinasolar.com

