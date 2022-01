Trina Solar publica informe técnico de avaliação CAPEX e LCOE, apontando para o melhor valor com módulos Vertex de 210mm

Acelerar o cumprimento das metas de carbono duplo

Atualmente, o mundo está comprometido com a neutralidade de carbono e construir um novo sistema de energia com novas energias, já que o órgão principal também é a direção da transformação energética de nosso país. No que diz respeito ao campo fotovoltaico, apenas um LCOE mais baixo pode acelerar a substituição de energia fóssil, como carvão e petróleo bruto, e promover a realização dos objetivos de "carbono duplo".

O mais recente informe técnico começa explicando o princípio de valor do sistema e várias formas de reduzir o custo nivelado de energia (LCOE). Ele lista os cálculos e estudos da Fraunhofer ISE, DNV, BLACK&VEATCH, Enertis Applus+ e UL realizadas na Alemanha, Espanha, Brasil, Estados Unidos, Austrália e Emirados Árabes Unidos, cobrindo módulos fotovoltaicos de quatro tamanhos diferentes: 210mm, 182mm, 166mm e 158mm. O estudo mostra que o impacto do uso de diferentes módulos no valor de todo o sistema baseia-se principalmente na diferença de dois indicadores, custo do equilíbrio do sistema (BOS) e LCOE.

LCOE do módulo Vertex 210mm de última geração teve redução de até 4,1%

O "informe técnico" destaca que, a partir da fórmula de cálculo do LCOE, seu valor é proporcional a todos os custos em todo o ciclo de vida, como CAPEX, OPEX, etc., e é inversamente proporcional à geração de energia em todo o ciclo de vida. Comparando os resultados da pesquisa de várias agências de medição, observa-se que, sob as mesmas condições, a geração de energia de todo o ciclo de vida do projeto será diferente para soluções de diferentes componentes (tipo P), mas a diferença é limitada, e o impacto do CAPEX do projeto sobre o LCOE é mais significativo. Ou seja, quando a diferença na geração de energia é limitada, CAPEX mais baixo equivale a LCOE mais baixo.

Os resultados de comparação das agências de medição mencionadas acima em diferentes regiões e diferentes tipos de projetos mostram que os módulos 210 Vertex representados pela Trina Solar têm vantagens significativas em termos de custo do sistema elétrico, custo de transporte e custo de instalação de rastreadores em comparação com módulos de 182mm e 166mm. Em comparação com o módulo de referência 182-540W, o módulo série Vertex 670W da Trina Solar pode reduzir o LCOE correspondente em 4,1%.

Os módulos da série 210 Vertex da Trina Solar levaram em consideração o impacto do custo do sistema desde o início do projeto e inovaram o conceito de projeto de baixa tensão e alta potência, o que pode aumentar a potência do string em até 41%, gerando maior valor do sistema e menor consumo de energia. O custo da eletricidade tornou-se a melhor escolha para as usinas fotovoltaicas em larga escala, e também oferece maior valor aos clientes.

Lançamento da ferramenta de correspondência inteligente 3.0

Para oferecer aos clientes melhores serviços, a Trina Solar lançou anteriormente os bancos de dados de correspondência inteligente para o desenvolvimento do projeto fotovoltaico versão 2.0, que inclui 22 inversores de string de 238 produtos, 14 fabricantes de rastreadores convencionais, além de 30 produtos de rastreadores. A ferramenta foi atualizada para a versão 3.0 com dados mais ricos, permitindo que os clientes identifiquem dados BOS e LCOE e a diferença de vários módulos sob uma condição concreta de projeto por meio de uma pesquisa inteligente. (site: pvd.trinasolar.com)

