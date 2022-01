Trina Solar publie un livre blanc sur l'évaluation des dépenses d'investissement et du coût moyen pondéré de l'énergie, indiquant que les modules Vertex 210 mm sont les plus rentables

Accélérer l'atteinte des objectifs en matière de double carbone

À l'heure actuelle, le monde s'est engagé à atteindre la neutralité carbone, et la construction d'un nouveau système électrique avec les nouvelles énergies comme élément principal est également la direction de la transformation énergétique de notre pays. En ce qui concerne le domaine du photovoltaïque, seule une baisse du coût unitaire de l'énergie peut accélérer le remplacement des énergies fossiles telles que le charbon et le pétrole brut, et promouvoir la réalisation des objectifs de « double carbone ».

Le dernier livre blanc commence par expliquer le principe de la valeur système et les différentes manières de réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE). Il répertorie les calculs et études réalisés par Fraunhofer ISE , DNV , BLACK&VEATCH , Enertis Applus + et UL en Allemagne, en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, en Australie et aux Émirats arabes unis, couvrant des modules photovoltaïques de quatre tailles différentes : 210 mm, 182 mm, 166 mm et 158 mm. L'étude montre que l'impact de l'utilisation de différents modules sur la valeur de l'ensemble du système repose principalement sur la différence entre deux indicateurs : le coût de l'équilibre du système (BOS) et le coût actualisé de l'énergie.

Le coût actualisé de l'énergie du module Vertex 210 mm a été réduit jusqu'à 4,1 %

Le « Livre blanc » souligne que, d'après la formule de calcul du coût actualisé de l'énergie, sa valeur est proportionnelle à tous les coûts du cycle de vie complet, tels que les dépenses d'investissement, les dépenses d'exploitation, etc. et est inversement proportionnelle à la production d'énergie du cycle de vie complet. En comparant les résultats de recherche de diverses agences de mesure, on peut constater que dans les mêmes conditions, la production d'énergie du cycle de vie complet du projet sera différente pour les différentes solutions de composants (type P), mais la différence est limitée, et l'impact des dépenses d'investissement du projet sur le coût énergétique nivelé est plus important. En d'autres termes, lorsque la différence dans la production d'énergie est limitée, des dépenses d'investissement plus faibles signifient un coût énergétique nivelé plus faible.

Les résultats de la comparaison des agences de mesure susmentionnées dans différentes régions et différents types de projets montrent que les modules Vertex 210 mm représentés par Trina Solar présentent des avantages significatifs en termes de coût du système électrique, de coût de transport et de coût d'installation du tracker par rapport aux modules de 182 mm et 166 mm. Par rapport au module de référence 182-540W, le module de la série Vertex 670W de Trina Solar peut réduire le coût énergétique nivelé correspondant de 4,1 %.

Les modules de la série Vertex 210 mm de Trina Solar ont pris en compte l'impact du coût du système dès le début de la conception et ont innové le concept de basse tension et de haute puissance, ce qui permet d'augmenter la puissance de la chaîne jusqu'à 41 %, d'augmenter la valeur système et de réduire la consommation d'énergie. Le coût de l'électricité est devenu le meilleur choix pour les centrales photovoltaïques à grande échelle, et il apporte également une plus grande valeur aux clients.

Lancement de l'outil de correspondance intelligent 3.0

Afin d'offrir de meilleurs services à ses clients, Trina Solar a déjà lancé la version 2.0 des bases de données de correspondance intelligente pour la conception de projets PV, qui comprend 22 onduleurs de chaîne de 238 produits, 14 fabricants de trackers grand public et plus de 30 trackers. L'outil a été mis à niveau vers la version 3.0 avec des données plus riches, permettant aux clients d'identifier l'équilibre du système et le coût nivelé de l'énergie ainsi que la différence de divers modules dans des conditions de projet concrètes par le biais d'une recherche intelligente. (site Internet : pvd.trinasolar.com )

