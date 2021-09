Trina Solar publica informe técnico sobre combinação de inversores globais com módulos da série Trina Solar Vertex

CHANGZHOU, China, 10 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Trina Solar publicou um informe técnico sobre combinação de inversores com os módulos fotovoltaicos da série Vertex da Trina Solar, incluindo as séries 410 W, 510 W, 550 W e 670 W, o primeiro banco de dados de combinação de inversores inteligentes do setor fotovoltaico global.

Os inversores cobertos no informe são totalmente adaptáveis a todos os módulos da série Vertex 210, com foco nos módulos de potência ultra-alta das séries 550 W, 600 W e 670 W da Vertex , abrangendo 19 marcas tradicionais de inversores e mais de 180 modelos de inversores em todo o mundo, adaptáveis a usinas de energia em escala de serviço público, além de projetos fotovoltaicos distribuídos industriais e comerciais e configurações para uso de energia fotovoltaica na agricultura, pesca e residencial.

O informe técnico oferece aos clientes uma referência clara para combinação de inversores de forma prática, sistemática e de múltiplas opções em diferentes ambientes.

Módulos e inversores são componentes importantes de usinas de energia e a combinação entre eles melhora diretamente a segurança e o valor do sistema. A publicação do informe técnico é um marco na promoção do desenvolvimento eficiente e sinérgico do setor e da construção de uma ecologia fotovoltaica de alta potência.

Além do abrangente banco de dados de combinação de inversores, o informe apresenta a primeira ferramenta de combinação rápida (http://invertertool.trinasolar.com/) do setor em todo o mundo, o que ajuda os clientes a localizar, com apenas um clique, o inversor mais adequado à sua necessidade.

Totalmente compatíveis com usinas de energia em escala de serviços públicos

Os módulos da série 210 da Vertex adotam um projeto de baixa tensão e alta potência, o que aumenta significativamente a potência da cadeia e reduz o custo de compra e instalação de cabos e materiais auxiliares , bem como o custo de rastreadores e estacas de fundação, reduzindo o BOS (Balance of System) e o LCOE(custo nivelado de eletricidade) das usinas de energia. A série 210 da Vertex tornou-se um produto popular no mercado. No cenário de usinas de energia em escala de serviço público, 13 das principais marcas de inversores do mundo e seus produtos foram escolhidas no informe.

Totalmente compatíveis com cenário distribuído: suportam módulos de potência ultra-alta para aplicações em telhados

Devido às vantagens significativas no BOS e LCOE, os módulos 550 W, 600 W e 670 W de ultra-alta potência não estão limitados a usinas de energia em escala de serviços públicos. Os projetos de energia fotovoltaica distribuída também foram atualizados para adotar os mais novos módulos de ultra-alta potência da Trina Solar. Todas as marcas populares de inversores distribuídas em todo o mundo lançaram sua própria série de soluções de inversores em cadeia para aplicação em projetos de energia fotovoltaica distribuída e residencial.

O informe técnico oferece aos clientes muitas opções para cada situação. Em caso de energia fotovoltaica distribuída comercial e industrial, 17 marcas de inversores são listadas, como FIMER, FRONIUS, INGETEAM, KACO , acrescentando mais de 100 modelos que atendem aos requisitos de aplicação. Em configurações para telhados domésticos, estão incluídas 11 marcas de inversores, totalizando 47 modelos para escolher, melhorando significativamente a eficiência da combinação.

Com os fabricantes de inversores totalmente adaptáveis, forma-se uma ecologia fotovoltaica de ultra-alta potência

Os módulos de ultra-alta potência são uma tendência incontrolável. Em termos de demanda de mercado, a capacidade de produção dos módulos da série 210 está prevista para atingir 147 GW este ano e 234 GW no próximo ano, de acordo com o relatório PVinfolink. Os módulos de grande porte estão previstos para responder por mais de 70% da capacidade geral dos módulos em todo o mundo.

Em termos de fabricantes de inversores, após a validação completa do mercado, atualizar a produção para fazer a combinação com módulos de alta potência da série 210 tornou-se uma escolha comum. Na SNEC PV Power Expo deste ano em Xangai, dezenas de fabricantes de inversores exibiram seus inversores de alta corrente. Com a publicação do informe técnico, 19 dos fabricantes populares globais de inversores e mais de 180 modelos adaptáveis se inscreveram no banco de dados de combinação da Trina Solar e o número continuará a crescer.

O informe técnico pode ser baixado no:

https://pages.trinasolar.com/glb-inverter-matching.html

Para saber mais sobre as ferramentas de combinação dos módulos da série 210 V, acesse http://invertertool.trinasolar.com/

Para modelos de inversor não incluídos no banco de dados, entre em contato com a Trina Solar pelo e-mail:

[email protected]

FONTE Trina Solar Co., Ltd

