Trina Solar publie un livre blanc sur l'appariement général des onduleurs pour les modules de la série Vertex de Trina Solar

CHANGZHOU, Chine, 10 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar a publié un livre blanc sur l'appariement des onduleurs pour les modules photovoltaïques de la série Vertex de Trina Solar, notamment les séries 410 W, 510 W, 550 W, 600 W et 670W. Il s'agit de la première base de données d'appariement intelligent des onduleurs dans le secteur photovoltaïque mondial.

Les onduleurs décrits dans le document s'adaptent parfaitement à tous les modules de la série 210 Vertex, en particulier aux modules ultrapuissants des séries Vertex 550 W, 600 W et 670 W. Ils couvrent 19 grandes marques d'onduleurs et plus de 180 modèles d'onduleurs dans le monde, sont adaptés aux centrales électriques à l'échelle industrielle, ainsi qu'aux projets photovoltaïques industriels et commerciaux décentralisés, et aux installations photovoltaïques agricoles, piscicoles et résidentielles.

Le livre blanc donne aux clients une référence claire pour un choix pratique, systématique et multiple d'onduleurs dans différents contextes.

Les modules et les onduleurs sont des composants importants des centrales électriques, et leur appariement améliore directement la sécurité et la valeur du système. La publication du livre blanc est une étape importante dans la promotion d'un développement efficace et synergique de l'industrie et la construction d'une écologie photovoltaïque de grande puissance.

Outre la base de données complète d'appariement des onduleurs, le document présente le premier outil d'appariement rapide (http://invertertool.trinasolar.com/) du secteur au niveau mondial, qui aide les clients à trouver, en un seul clic, l'onduleur qui leur convient le mieux.

Entièrement compatibles avec les centrales électriques à l'échelle industrielle

Les modules de la série 210 Vertex adoptent une alimentation à basse tension et à puissance de chaîne élevée, ce qui augmente considérablement la puissance de la chaîne et réduit le coût d'achat et d'installation des câbles et des matériaux auxiliaires ainsi que le coût des trackers et des pieux de fondation, réduisant ainsi le coût des équipements associés et le coût actualisé de l'énergie des centrales électriques. La série 210 Vertex est devenue un produit grand public sur le marché. Dans la rubrique des centrales électriques à l'échelle industrielle, 13 des plus grandes marques d'onduleurs au monde et leurs produits ont été sélectionnés dans le document.

Entièrement compatibles avec le scénario décentralisé : prennent en charge des modules à très forte puissance pour les applications en toiture.

En raison de leurs avantages significatifs en termes de BOS et de LCOE, les modules ultrapuissants de 550 W, 600 W et 670 W ne sont pas limités aux centrales électriques à échelle industrielle. Les projets d'énergie photovoltaïque décentralisés ont également été mis à niveau pour adopter les tout nouveaux modules ultrapuissants de Trina Solar. Toutes les grandes marques d'onduleurs décentralisés à l'échelle mondiale ont lancé leur propre série de solutions d'onduleurs de chaîne pour les projets d'énergie PV décentralisés et résidentiels.

Le livre blanc propose aux clients de nombreuses possibilités pour chaque situation. Dans le cas de l'énergie PV commerciale et industrielle décentralisée, 17 marques d'onduleurs sont répertoriées, telles que FIMER, FRONIUS, INGETEAM, KACO, soit plus de 100 modèles qui répondent tous aux exigences de l'application. En ce qui concerne les installations domestiques en toiture, 11 marques d'onduleurs sont incluses, ce qui porte à 47 le nombre de modèles disponibles et améliore considérablement l'efficacité de l'appariement.

Grâce à l'adaptation de tous les fabricants d'onduleurs, une écologie du PV à ultra-haute puissance se forme

Les modules ultrapuissants sont une tendance irréversible. En ce qui concerne la demande du marché, la capacité de production des modules de la série 210 devrait atteindre 147 GW cette année et 234 GW l'année prochaine, selon le rapport de PVinfolink. Les modules de grande taille devraient représenter plus de 70 % de la capacité totale des modules dans le monde.

Pour ce qui est des fabricants d'onduleurs, après validation complète par le marché, la mise à niveau de la production pour s'adapter aux modules à haute puissance 210 est devenue une option courante. Au salon SNEC PV Power Expo de cette année à Shanghai, des dizaines de fabricants d'onduleurs ont exposé leurs onduleurs à courant élevé. Avec la publication du livre blanc, 19 grands fabricants mondiaux d'onduleurs et plus de 180 modèles adaptatifs ont intégré la base de données des onduleurs appropriés de Trina Solar, et ce nombre va continuer à augmenter.

Le livre blanc peut être téléchargé à l'adresse suivante :

https://pages.trinasolar.com/glb-inverter-matching.html

Pour en savoir plus sur les outils d'adaptation pour les modules de la série 210 V, veuillez consulter le site http://invertertool.trinasolar.com/

Pour les modèles d'onduleurs non inclus dans la base de données, veuillez contacter Trina Solar à l'adresse suivante : [email protected]

SOURCE Trina Solar Co., Ltd