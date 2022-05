Trina Solar recebe prêmio de marca de primeira linha do setor fotovoltaico da EUPD Research

A EUPD Research é um órgão de certificação líder mundial no setor de energia fotovoltaica com vasta experiência em pesquisa. Ela desenvolveu modelos de avaliação diferenciados com base em análises de dados aprimoradas e profundas com a mais alta qualidade e objetividade para refletir a percepção dos instaladores em relação a marcas do setor de energia solar.

Todos os anos, a EUPD entrevista milhares de instaladores em 25 países e regiões, solicitando suas opiniões sobre marcas do setor fotovoltaico e seu desempenho em termos de módulos, inversores, sistemas de rack, atacado e armazenamento. A pesquisa deste ano mostra que a Trina Solar está entre as marcas líderes globais, com um nível excepcional de satisfação do instalador e valor recomendado. Isso significa que a Trina Solar é uma empresa de desempenho superior no mercado global de energia fotovoltaica, uma empresa de primeira linha na percepção de instaladores e usuários finais e é reconhecida por sua excelente confiabilidade e confiança por clientes e parceiros comerciais.

Markus A. W. Hoehner, presidente e CEO da EUPD Research, disse: "Os módulos fotovoltaicos da Trina Solar estão entre os produtos mais recomendados na Austrália, Chile, México e Paquistão. Já ficou certificado que a empresa fez uma excelente contribuição para o desenvolvimento do mercado de energia solar nesses países. Parabenizamos a Trina Solar e desejamos a ela todo sucesso ao atuar como um modelo dos altos padrões que parceiros comerciais e clientes em todo o mundo esperam."

Em várias ocasiões, a Trina Solar obteve reconhecimento internacional pela confiabilidade de seus produtos e pela bancabilidade de sua marca. No ano passado, a empresa já havia obtido a designação de Top Performer (empresa de alto desempenho) certificada pelo PVEL, o principal laboratório independente de testes fotovoltaicos, por sete anos consecutivos. Também obteve 100% na Pesquisa de Bancabilidade da BNEF, classificada como a principal fornecedora de módulos financiáveis por seis anos consecutivos e classificada como fabricante de nível 1 de módulos fotovoltaicos BNEF no quarto trimestre do ano passado.

Desde a fundação da Trina Solar há 25 anos, a empresa permanece firmemente comprometida com sua missão de beneficiar toda a humanidade com energia solar. Atualmente, a faixa de potência dos módulos Vertex de 210 mm abrange mais de 410 W a mais de 690 W, o que atende à ampla gama de necessidades dos clientes e a vários usos, como em usinas de energia distribuídas e terrestres. Até abril deste ano, a Trina Solar havia enviado mais de 100 GW de módulos de alta eficiência para o mundo todo. A Trina Solar ficou classificada em segundo lugar em remessas globais de módulos em 2021 e mantém a classificação no primeiro trimestre deste ano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821531/image_805511_18614261.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

