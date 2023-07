Trina Solar recebe primeiro Certificado de Fábrica de Carbono Zero no setor fotovoltaico

YIWU, China, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar anunciou a certificação de sua unidade de fabricação de Yiwu como Fábrica de Carbono Zero. Esta é a primeira fábrica do setor fotovoltaico a receber status de carbono zero por uma agência independente.

A fábrica da Trina Solar em Yiwu foi avaliada pelo TiGroup, um órgão de certificação especializado em inspeção e testes de saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade. Uma série de indicadores foi avaliada no local, incluindo:

Utilizações de energia e recursos

Implementação de redução de gases de efeito estufa

Implementação de compensação de carbono

Sistemas inteligentes de gerenciamento de informações para energia e emissões de carbono

Infraestrutura

Design do produto

Requisitos de conformidade

Requisitos de gestão

A fábrica alcançou uma pontuação geral de 79,68 em 80 para 2022 e obteve com sucesso o Certificado de Fábrica de Carbono Zero (Tipo 1), reconhecido pela Associação de Conservação de Energia da China. A Trina Solar também é capaz de revelar que as emissões de carbono por produção unitária da unidade da Yiwu diminuíram em 21,77% em 2022 em comparação com 2021, enquanto o consumo de energia por produto unitário diminuiu 9,51%. Isso é graças à sua cadeia de suprimentos abrangente e sustentável que inclui design de produtos, gestão de energia e otimização de sistemas inteligentes.

A fábrica de Yiwu da Trina Solar é uma Super Fábrica Vertex e a principal instalação de fabricação para a produção da linha de produtos Vertex S da Trina. A série S de painéis solares Vertex foi projetada para telhados, incluindo aplicações residenciais, comerciais e industriais. O Vertex S alcança maior eficiência e potência graças ao uso de wafers de silício de 210 mm e é compatível com inversores convencionais e sistemas de montagem. A série de módulos apoia a missão da Trina Solar de trazer soluções de energia mais limpas e ecológicas para todos.

"Esta certificação demonstra o forte compromisso da Trina Solar com o desenvolvimento sustentável e práticas de carbono zero em tecnologia, produtos e gerenciamento de processos. Continuaremos com a fabricação sustentável enquanto descobrimos maneiras inovadoras de melhorar e aprimorar ainda mais todo o ecossistema da Trina Solar para reduzir as emissões, proteger nosso meio ambiente e melhorar as comunidades em todo o mundo", comentou Helena Li, Presidente do Grupo Global de Negócios de Produtos Solares da Trina Solar.

Em 2022, a Trina Solar também foi reconhecida por suas emissões de baixo carbono líderes do setor no processo de fabricação de sua linha completa de módulos Vertex de 210 mm. Os módulos receberam um certificado de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) da TÜV Rhineland na Alemanha, tornando-se os primeiros módulos de 210 mm do setor a fazê-lo.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

