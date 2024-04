Trina Solars Module der Serie Vertex N 720W versorgen Projekte in verschiedenen Umgebungen

CHANGZHOU, China, 15. April 2024 /PRNewswire/ -- Ein 100-MW-Agrarstromprojekt in Wanning, Provinz Hainan, wurde Mitte Februar mit Modulen der Serie Vertex N 720W von Trina Solar an das Netz angeschlossen. Seine durchschnittliche jährliche Stromerzeugung wird voraussichtlich 133 GWh betragen. Die Anlage ist eines der wichtigsten Projekte für die landwirtschaftliche Photovoltaik in Wanning und wird ein Beispiel für das Modell PV + Landwirtschaft sein. Sie bietet sowohl ökologische Vorteile durch den Bau von Gemüsegewächshäusern unter Sonnenkollektoren als auch soziale Vorteile durch die Schaffung von etwa 100 Arbeitsplätzen für die örtlichen Landwirte und ermöglicht ihnen eine erhebliche Einkommenssteigerung.

Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, hat seine i-TOPCon-Technologie verbessert und die aktualisierten Module der Serie Vertex N 720W haben einen Wirkungsgrad von bis zu 23,2%. Die Module der Serie Vertex N 720W von Trina Solar sind weltweit eines der beliebtesten Module und werden in vielen Bereichen eingesetzt.

Ein 500-MW-PV-Kraftwerk in einer hochgelegenen Wüstenregion im Nordwesten Chinas wurde Ende Dezember ans Netz angeschlossen, wobei ausschließlich Module der Serie Vertex N 720W verwendet wurden. Die Anlage soll einen durchschnittlichen jährlichen Energieertrag von etwa 1 Mrd. kWh haben. Die Installation von 30 MW-Modulen der Serie Vertex N 720W von Trina Solar für ein integriertes Photovoltaik-Energiespeicherprojekt in der Wüstenregion im Nordwesten Chinas wurde Ende Dezember abgeschlossen. Ein weiteres Hochgebirgssolar- und Speicherkraftwerk mit 88 MW-Modulen der Serie Vertex N 720W wurde im November an das Netz angeschlossen.

Diese Projekte sind ein weiterer Beleg für das große Vertrauen, das die Eigentümer in die Module der Vertex N 720W-Serie von Trina Solar setzen, einem Star unter den Freiflächenkraftwerken. Es bietet niedrigere LCOE und BOS-Kosten bei niedriger Spannung, hoher Leistung, extrem geringer Degradation, hoher Bifazialität und höherer Stringleistung.

Cao Yunduan, Leiter der Abteilung Branding und Marketing bei Trina Solar, sagte: „Die Module der Serie Vertex N 720W sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit sehr beliebt, insbesondere unter rauen Bedingungen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Module der Serie Vertex N 720W zunehmend weltweit zum Einsatz kommen werden."

Trina Solar ist bestrebt, bei intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen eine Vorreiterrolle einzunehmen und wird mit seiner Mainstream n-i-TOPCon-Technologie und seinen zuverlässigen Produkten auch in Zukunft innovativ sein, damit das Unternehmen auch in der 700W+-Ära eine führende Rolle in der Branche einnehmen kann.