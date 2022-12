Trina Storage Elementa choisi par Econergy pour son premier projet de batterie de 50 MW/102 MWh au Royaume-Uni

Le projet Swangate est le premier du genre à utiliser le produit de stockage par batterie verticalement intégré de Trina Storage : Elementa

En consortium avec son partenaire G2 Energy, Trina Storage fournira une solution système complète ainsi que l'EPC. L'actif sera détenu et exploité par Econergy Renewable Energy.

MUNICH, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Trina Storage, le fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie verticalement intégré, a annoncé aujourd'hui qu'il a été choisi par Econergy Renewable Energy, un investisseur, développeur et opérateur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, pour fournir un système de stockage d'énergie de 50 MW/102 MWh utilisant son dernier produit de stockage par batterie Elementa, situé dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre.

Trina Storage déploiera le projet Swangate en consortium avec G2 Energy, le principal fournisseur de services d'ingénierie électrique et civile à haute tension. Trina Storage et G2 Energy ont établi un partenariat solide après avoir mis en service plusieurs projets BESS à l'échelle des services publics au Royaume-Uni. Les efforts conjoints seront également déployés cette fois-ci pour soutenir le pipeline ferme d'Econergy, qui compte près de 2,6 GWh de projets de stockage au Royaume-Uni.

Forte de ses 25 années d'expérience dans la fabrication de systèmes photovoltaïques, de ses investissements considérables dans la recherche et le développement de cellules de batterie, ainsi que de ses solides capacités d'ingénierie et de service, Trina Storage est prête à déployer une solution de stockage par batterie haut de gamme utilisant son dernier produit Elementa. Le système fournira une gamme de services de sécurité et de fiabilité au réseau national britannique après son exploitation commerciale prévue pour début 2024.

Elementa est un système de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau, flexible, sûr et très performant, qui intègre la technologie interne et la conception innovante de Trina. Le système de batterie est optimisé pour une durée de vie plus longue, des performances supérieures et des rendements maximisés. Cette nouvelle technologie est dotée de caractéristiques de sécurité proactives, telles qu'un système unique de refroidissement liquide bidirectionnel et un système d'extinction des incendies à base d'aérosol à carte complète, afin de garantir l'élimination de tout risque. Le système de gestion de la batterie à trois niveaux, conçu sur mesure, assure une surveillance et une détection en temps réel, permettant un mécanisme de sécurité avancé. Le concept exclusif de plug-in intelligent et les connexions par barres omnibus permettent de minimiser les connexions de câbles et les travaux de génie civil sur site, ce qui ajoute encore à la flexibilité de la solution.

Trina Storage, en tant que leader mondial du stockage disposant d'une grande expérience du déploiement sur le marché britannique du stockage, s'appuiera sur les avantages de sa solide chaîne d'approvisionnement, sur ses produits fiables et optimisés, ainsi que sur ses solides capacités locales d'exploitation et de livraison pour soutenir le client.

Terry Chen, responsable du stockage à l'étranger chez Trina Storage, a déclaré :

« Nous avons beaucoup investi pour développer notre système interne de stockage par batterie LFP à l'échelle d'un service public. Le projet de batterie Swangate est le premier contrat mettant en œuvre notre produit verticalement intégré Elementa au Royaume-Uni. Dans le cadre de ce projet, Trina Storage fournira une solution BESS entièrement intégrée avec des normes de sécurité et des capacités de classe mondiale intégrées dans chaque aspect de la conception et de la livraison du système. Nous sommes très heureux de travailler avec Econergy et G2 Energy pour mener à bien ce projet et bien d'autres à l'avenir.

Le Royaume-Uni a établi des normes exemplaires en intégrant des batteries massives dans le réseau national. Ces actifs de réseau renforcent la flexibilité du système, améliorent la stabilité et, en définitive, ouvrent la voie à une infrastructure énergétique plus robuste et plus fiable au Royaume-Uni. Nous sommes ravis de contribuer à cette histoire de croissance et de progresser vers un monde plus propre, durable et sûr sur le plan énergétique. »

Eyal Podhorzer, PDG d'Econergy, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'accord EPC avec Trina et G2 pour notre projet de stockage Swangate au Royaume-Uni. C'est le premier projet de stockage dans le pipeline d'Econergy qui a atteint ce stade, marquant une étape importante pour la société. »

« Trina Storage est un leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 500 MW de projets de stockage connectés et plus de 1GWh en construction dans le monde. Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec eux, ainsi qu'avec G2, pour soutenir le développement du pipeline renouvelable d'Econergy. »

À propos de Trina Storage

Trina Storage, unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie dont la vocation est de transformer la façon dont nous fournissons l'énergie. Notre mission consiste à mener la transition vers les énergies renouvelables grâce à un stockage rentable et à fournir du solaire pour tous en développant la production solaire à grande échelle. Forts de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, nous proposons des solutions rentables et flexibles aux services publics et aux développeurs du monde entier.

