Trina Storage Elementa escolhida pela Econergy para seu primeiro projeto de bateria 50MW/102 MWh no Reino Unido

O projeto Swangate é o primeiro desse tipo utilizando o produto de armazenamento de bateria integrado verticalmente da Trina Storage - Elementa

A Trina Storage oferecerá uma solução completa, incluindo o escopo da EPC, em um consórcio com a parceira G2 Energy. O ativo será de propriedade e operado pela Econergy Renewable Energy

MUNIQUE, 13 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Storage, provedora de soluções de armazenamento de energia em bateria integrada verticalmente, anunciou hoje que foi escolhida pela Econergy Renewable Energy, investidora, desenvolvedora e operadora líder no setor de energia renovável, para oferecer um sistema de armazenamento de energia de 50MW/102MWh usando seu mais recente produto de armazenamento de bateria Elementa, localizado em Yorkshire, Norte da Inglaterra.

A Trina Storage implementará o projeto Swangate em um consórcio com a G2 Energy, provedora líder de serviços de engenharia elétrica e civil de alta tensão. A Trina Storage e a G2 Energy estabeleceram uma forte parceria em vários projetos de serviços públicos BESS no Reino Unido. Os esforços conjuntos se repetem, apoiando a estrutura de projetos de armazenamento no Reino Unido da Econergy com quase 2.6 GWh.

Com 25 anos de experiência em fabricação fotovoltaica, investimentos consideráveis em P&D em células de bateria, além de sólidos recursos de engenharia e serviço, a Trina Storage está pronta para implementar uma solução de armazenamento de bateria de primeira classe com seu mais recente produto Elementa. O sistema oferecerá uma gama de serviços de segurança e confiabilidade do sistema para a rede nacional do Reino Unido quando iniciar a operação comercial, esperada para início de 2024.

O Elementa é um sistema de armazenamento de energia de bateria em escala de rede flexível, seguro e de alto desempenho que incorpora a tecnologia interna e o design inovador da Trina. O sistema de bateria é otimizado para prolongar a vida útil, com desempenho superior do sistema e retornos maximizados. Esta nova tecnologia é repleta de recursos de segurança proativos, como um sistema único de resfriamento líquido bidirecional e sistema de supressão de incêndio à base de aerossol para garantir que todos os riscos sejam eliminados. O Sistema de Gerenciamento de Bateria em 3 níveis, personalizado, oferece monitoramento e detecção em tempo real, com avançado mecanismo de segurança. O conceito exclusivo de plug-in inteligente e conexões busbar ajudam a minimizar as conexões de cabos e os trabalhos civis no local, adicionando ainda mais flexibilidade à solução.

A Trina Storage, como líder global em armazenamento com ampla experiência de implementação no mercado de armazenamento do Reino Unido, fará uso de suas robustas vantagens na cadeia de suprimentos, produtos confiáveis e otimizados, bem como sólidos recursos de operação e entrega locais para apoiar o cliente.

Terry Chen, diretor de armazenamento no exterior da Trina Storage, disse:

"Investimos fortemente para desenvolver nosso sistema interno de armazenamento de bateria LFP em escala de serviços públicos. O projeto de bateria Swangate é o primeiro negócio com nosso produto Elementa integrado verticalmente no Reino Unido. Como parte deste projeto, a Trina Storage oferecerá uma solução BESS totalmente integrada com padrões e recursos de segurança de classe mundial integrados em todos os aspectos do projeto e entrega do sistema. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Econergy e a G2 Energy para concretizar este projeto com sucesso e muitos outros no futuro.

O Reino Unido estabeleceu padrões exemplares que integram baterias massivas à rede nacional. Esses ativos da rede estão melhorando a flexibilidade do sistema, melhorando a estabilidade e, finalmente, abrindo caminho para uma infraestrutura de energia mais robusta e confiável no Reino Unido. Estamos muito satisfeitos por contribuir para esta história de crescimento e avançar em direção a um mundo mais limpo, sustentável e seguro de energia."

Eyal Podhorzer, CEO da Econergy, disse:

"Estamos muito satisfeitos por termos garantido o acordo EPC com a Trina e a G2 para nosso projeto de armazenamento Swangate no Reino Unido. Este é o primeiro projeto de armazenamento na infraestrutura da Econergy que chegou a esta fase, que é um marco significativo para a empresa.

"A Trina Storage é líder global no setor de energia renovável, com mais de 500 MW de projetos de armazenamento conectado e mais de 1GWh em construção no mundo todo. Temos o prazer de fortalecer nossa parceria com eles, bem como com a G2, para apoiar o desenvolvimento da infraestrutura renovável da Econergy ".

