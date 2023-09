Trina Storage obtém avaliação de devida diligência técnica da autoridade global DNV, reforçando ainda mais sua excelência como líder do setor

A Trina Storage recebeu uma avaliação de devida diligência técnica de seu sistema de armazenamento de energia de bateria refrigerado a líquido ("BESS" ou "ESS"), especificamente o Elementa, da DNV, que se destina a servir como uma revisão de terceiros do BESS refrigerado a líquido sendo implantado pela Trina Storage .

A DNV conduziu uma avaliação minuciosa de todos os aspectos da solução de armazenamento de energia da Trina Storage , incluindo BESS, fornecedores, design e capacidades de integração, reconhecendo a TrinaStorage como uma das principais fornecedoras de produtos e soluções de armazenamento de energia.

MUNIQUE, 7 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Storage, fornecedora global de soluções de armazenamento de energia dedicada a transformar a forma como fornecemos energia, anunciou hoje que concluiu com sucesso uma avaliação de devida diligência técnica abrangente de seu sistema de armazenamento de energia de bateria refrigerada a líquido ("BESS" ou "ESS"), especificamente a Elementa, pela DNV, a especialista independente em energia e fornecedora de garantias, que reconheceu que o produto está em conformidade com as expectativas da indústria em termos de desempenho, segurança e confiabilidade.

A avaliação detalhada da DNV abrangeu vários aspectos da solução de armazenamento de energia da Trina Storage, incluindo BESS, fornecedores, projetos e capacidades de integração. O processo independente de Devida Diligência Técnica (TDD, na sigla em inglês) envolveu um exame aprofundado das especificações técnicas do sistema, procedimentos de teste e conformidade com os padrões e regulamentos do setor.

Aqui estão alguns destaques do relatório independente de devida diligência técnica da DNV:

Capacidade de integração:

A DNV reconheceu as capacidades de integração do sistema de armazenamento de energia da Trina Storage, com baterias integradas em módulos e racks, sistemas de bateria totalmente integrados em um único gabinete e produtos de energia independentes e prontos para uso que permitem que o sistema seja enviado como uma unidade única, minimizando o tempo e o custo de instalação no local, bem como aumentar a confiabilidade e consistência do sistema são comparáveis às ofertas atuais do mercado. A solução Elementa apresenta densidades de energia de módulo comparáveis às mais altas do setor, com ciclo de vida e RTE (Round Trip Efficiency) em diversas taxas C que atendem às expectativas do setor.

Funcionalidade e desempenho:

O sistema de gerenciamento térmico da Elementa é bem projetado e atende às expectativas. Com monitoramento remoto líder do setor e inspeções regulares, a Trina Storage reduz o risco de falha do sistema de refrigeração líquida e garante que ele possa descarregar a uma taxa mais alta e continuar a fornecer refrigeração mais eficiente e distribuída uniformemente.

A arquitetura BMS de três níveis do TrinaStorage Elementa está equipada para lidar com parâmetros operacionais da bateria enquanto monitora informações importantes de sensores, bem como requisitos de controle externo, como PPC, EMS para realizar comunicação bidirecional, fornecendo funções suficientes para o sistema de alarme, que é consistente com o padrão atual da indústria.

Segurança

Como a DNV mencionou, a segurança é um aspecto crítico do projeto de um sistema de armazenamento de energia. O TrinaStorage Elementa atende aos padrões dos EUA, incluindo testes UL, IEC e UL, UN. Os sistemas de detecção de fumaça, ventilação e exaustão são projetados para parar o sistema com segurança e em tempo hábil e reduzir o risco de explosão e fugas térmicas. Os gabinetes industriais são classificados como IP55 e NEMA 3R para uso externo. No geral, a DNV constatou que a TrinaStorage Elementa está alinhada com as melhores práticas do setor.

"Como líder no setor de armazenamento de energia, a Trina Storage está comprometida em oferecer soluções de ponta que impulsionem a transição para um futuro de energia sustentável. A avaliação de devida diligência prévia da DNV é um endosso importante para nós", disse Terry Chen, diretor de negócios de armazenamento no exterior. "Esses resultados positivos validam nossa busca incessante por expertise técnica, qualidade, segurança e agilidade. Isso não apenas fortalece nossa posição de liderança em armazenamento de energia, mas também nos motiva a otimizar continuamente nossa tecnologia para atender às necessidades em evolução do setor".

O relatório de devida diligência técnica independente da DNV não apenas oferece uma avaliação abrangente do sistema de baterias TrinaStorage Elementa, mas também afirma a conformidade da Trina Storage com os padrões e regulamentações do setor. Além disso, fornece recomendações e um plano para o desenvolvimento futuro. Essa colaboração estabelece a base para a Trina Storage impulsionar ainda mais a inovação e moldar o futuro das soluções de energia sustentável.

Sobre a Trina Storage

A Trina Storage, uma unidade de negócios da Trina Solar, é uma provedora global de sistemas de armazenamento de energia dedicada a transformar a forma como oferecemos energia. Nossa missão é liderar a transição de energia renovável por meio de armazenamento econômico e fornecer energia solar para todos, expandindo a geração solar em escala. Com 25 anos de experiência em energia solar, oferecemos soluções econômicas e flexíveis para serviços públicos e desenvolvedores em todo o mundo.

