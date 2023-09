Trina Storage obtient une évaluation de diligence raisonnable technique de la part de l'autorité mondiale DNV, validant ainsi son excellence en tant que chef de file de l'industrie

Trina Storage a reçu de DNV une évaluation technique préalable de son système de stockage d'énergie par batterie (« BESS » ou « ESS ») à refroidissement liquide, en particulier Elementa, qui doit servir d'examen par une tierce partie du BESS à refroidissement liquide déployé par Trina Storage .

DNV a procédé à une évaluation approfondie de tous les aspects de la solution de stockage d'énergie de Trina Storage , y compris les BESS, le fournisseur, la conception et les capacités d'intégration, reconnaissant TrinaStorage comme un fournisseur de produits et de solutions de stockage d'énergie de premier plan.

MUNICH, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Trina Storage, le fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie qui se consacre à transformer la façon dont nous fournissons de l'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'il a terminé avec succès une évaluation technique complète de son système de stockage d'énergie par batterie (« BESS » ou « ESS ») à refroidissement liquide, en particulier l'Elementa, par DNV, l'expert indépendant en énergie et le fournisseur d'assurance, qui a reconnu que le produit est conforme aux attentes de l'industrie en matière de performance, de sécurité et de fiabilité.

L'évaluation approfondie de DNV a porté sur divers aspects de la solution de stockage d'énergie de Trina Storage, notamment les BESS, les fournisseurs, les conceptions et les capacités d'intégration. Le processus indépendant de diligence raisonnable technique (Technical Due Diligence, TDD) a impliqué un examen approfondi des spécifications techniques du système, des procédures d'essai et de la conformité avec les normes et réglementations du secteur.

Le rapport de diligence raisonnable technique indépendant de DNV comporte plusieurs points saillants :

Capacité d'intégration :

DNV a reconnu les capacités d'intégration du système de stockage d'énergie de Trina Storage, avec des batteries intégrées dans des modules et des racks, des systèmes de batteries entièrement intégrés dans une enceinte unique, et des produits énergétiques autonomes clés en main qui permettent au système d'être expédié en tant qu'unité unique, ce qui minimise le temps et le coût de l'installation sur site, tout en augmentant la fiabilité et la cohérence du système, et qui sont comparables aux offres actuelles du marché. La solution Elementa présente des densités énergétiques de modules comparables aux plus élevées de l'industrie, avec un cycle de vie et un RTE (Round Trip Efficiency) à différents taux C qui répondent aux attentes de l'industrie.

Fonctionnalité et performance :

Le système de gestion thermique d'Elementa est bien conçu et répond aux attentes. Grâce à une surveillance à distance de pointe et à des inspections régulières, Trina Storage réduit le risque de défaillance du système de refroidissement liquide et veille à ce qu'il puisse se décharger à un taux plus élevé et continuer à fournir un refroidissement plus efficace et uniformément réparti.

L'architecture BMS à trois niveaux de TrinaStorage Elementa est équipée pour gérer les paramètres de fonctionnement de la batterie tout en surveillant les informations importantes provenant des capteurs ainsi que les exigences de contrôle externe telles que PPC, EMS pour réaliser une communication bidirectionnelle, fournissant des fonctions suffisantes pour le système d'alarme, ce qui est conforme à la norme industrielle actuelle.

Sécurité :

Comme l'a mentionné DNV, la sécurité est un aspect essentiel de la conception d'un système de stockage d'énergie. TrinaStorage Elementa répond aux normes américaines, y compris les essais UL, CEI et UL, UN. Les systèmes de détection des fumées, de ventilation et d'échappement sont conçus pour arrêter le système en temps voulu et réduire le risque d'explosion ou d'emballement thermique. Les boîtiers industriels sont classés IP55 et NEMA 3R pour une utilisation à l'extérieur. Dans l'ensemble, DNV a constaté que TrinaStorage Elementa est conforme aux meilleures pratiques du secteur.

« En tant que leader dans le secteur du stockage de l'énergie, Trina Storage s'engage à fournir des solutions de pointe qui favorisent la transition vers un avenir énergétique durable. L'évaluation technique préalable de DNV est un soutien important pour nous », a déclaré Terry Chen, responsable de l'activité de stockage à l'étranger. « Ces résultats positifs valident notre quête incessante d'expertise technique, de qualité, de sécurité et d'agilité. Ils renforcent non seulement notre position de leader dans le domaine du stockage de l'énergie, mais nous incitent également à optimiser en permanence notre technologie pour répondre aux besoins évolutifs du secteur. »

Le rapport technique indépendant de DNV fournit non seulement une évaluation complète du système de batteries TrinaStorage Elementa, mais confirme également la conformité de Trina Storage avec les normes et réglementations du secteur. Il fournit en outre des recommandations et un plan de développement futur. Cette collaboration jette les bases permettant à Trina Storage de poursuivre l'innovation et de façonner l'avenir des solutions énergétiques durables.

À propos de Trina Storage

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie dédié à la transformation de la façon dont nous fournissons de l'énergie. Notre mission est de mener la transition vers les énergies renouvelables grâce à un stockage rentable et de fournir de l'énergie solaire pour tous en augmentant la production d'énergie solaire à grande échelle. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine solaire, nous fournissons des solutions rentables et flexibles aux services publics et aux développeurs du monde entier.

Plus d'informations sont disponibles sur le site de Trina Storage, son Facebook et son LinkedIn.

SOURCE Trina Storage