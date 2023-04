TrinaTracker bringt neue Generation von Vanguard 2P mit Multi-Motor-Steuerungssystem auf den Markt

CHANGZHOU, China, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, der Anbieter von Smart-Tracker-Lösungen aus der Unternehmensgruppe Trina Solar (SHA: 688599), hat die weltweite Markteinführung der zweiten Generation des Trackers Vanguard 2P bekannt gegeben, der mit seinem neuesten Multi-Motor-Steuerungssystem ausgestattet ist.

Die 2P-Konfiguration und das Design mit weniger Stapeln reduziert nachweislich die Balance-of-System-Kosten (BOS) erheblich, insbesondere bei starker Verschmutzung und Szenarien mit höheren Stapelanforderungen. Angesichts des weltweiten Rückgangs von Flachland für Solaranlagen sind diese rauen Umgebungen immer häufiger anzutreffen. Vanguard 2P (ein einachsiger Two-in-Portrait-Tracker) ist das Hauptprodukt von TrinaTracker seit seiner ersten Markteinführung im Jahr 2021. Sein patentiertes Kugellager verhindert Fehlausrichtung, minimiert Reibung und reduziert Installationzeit und -kosten. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung von Trina Solar macht es perfekt mit extrem leistungsstarken Modulen kompatibel und maximiert die Erzeugungsleistung von Solaranlagen. Bis Ende 2022 hatte TrinaTracker weltweit Vanguard 2P-Tracker mit einer Kapazität von 3 GW geliefert.

Die zweite Generation von Vanguard 2P verwendet ein Multi-Motor-Steuerungssystem, um die ursprüngliche mechanische Methode zu ersetzen. Im neuen Antriebssystem sendet die Hauptsteuerung Befehle und die Sekundärsteuerung erhält Befehle für den Antrieb der Motoren. Der selbst entwickelte intelligente Mechanismus ermöglicht die Synchronisierung mehrerer Motoren, um potenzielle Strukturausfälle zu vermeiden, was Zeit und Kosten bei Betrieb und Wartung einsparen kann.

Neben dem Multi-Motor-Steuerungssystem verbessert die zweite Generation von Vanguard 2P auch die Kompatibilität der Struktur mit größeren Modulen bis 695 W. All diese Verbesserungen reduzieren die Systemkosten, die niedrigsten Stromerzeugungskosten (LCOE) und erhöhen die Anwendungsmöglichkeiten an den anspruchsvollsten Standorten.

Bei der Markteinführung sagte Andrew Gilhooly, Head of Utility, Commercial und Industrial Solutions für Trina Solar Asia Pacific: „In den letzten Jahren hatten wir mehr Projekte an Standorten mit Gefällen, in Wüsten und in Küstennähe. Dies erfordert, dass Solarkomponenten strengere Qualitätsstandards erfüllen und innovativere Entwicklungen umfassen, um in solche rauen Bedingungen zu funktionieren. Die zweite Generation von Vanguard 2P zielt darauf ab, solche Herausforderungen erfolgreich zu lösen."

TrinaTracker verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Solartrackern und ist die einzige Marke für Solartracker mit Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien. TrinaTracker setzt sich dafür ein, Kunden mit einer zuverlässigeren Struktur, intelligenten Plattformen und einem professionellen Lebenszyklus-Service kontinuierlich einen besseren Wert zu bieten.

