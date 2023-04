TrinaTracker lança Vanguard 2P de nova geração com sistema de controle multimotor

CHANGZHOU, China, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A TrinaTracker, fornecedora de soluções de rastreadores inteligentes da Trina Solar (SHA: 688599), anunciou o lançamento global da segunda geração do rastreador Vanguard 2P, equipado com seu mais novo sistema de controle multimotor.

A configuração 2P e os recursos de design com menos estacas comprovadamente reduzem os custos de BOS de forma significativa, especialmente para sujidade severa e cenários com requisitos de estacas mais altos. Ambientes adversos como esses estão aumentando em prevalência globalmente com a diminuição de terras planas para usinas solares. O Vanguard 2P (rastreador "two-in-portrait" de eixo único) é o principal produto da TrinaTracker desde seu primeiro lançamento, em 2021. Seu rolamento esférico patenteado evita o desalinhamento, minimiza o atrito e reduz o tempo e o custo de instalação. O módulo contínuo e a capacidade de P&D do rastreador da Trina Solar o torna perfeitamente compatível com módulos de potência ultra-alta e maximiza a geração de energia das usinas solares. Até o final de 2022, a TrinaTracker entregou 3 GW de rastreadores Vanguard 2P globalmente.

A segunda geração do Vanguard 2P utiliza um sistema de controle multimotor para substituir o método mecânico original. No novo sistema de acionamento, o controlador principal envia comandos e o controlador secundário recebe comandos para acionar os motores. O mecanismo inteligente autodesenvolvido permite a sincronização de vários motores para evitar possíveis falhas de estrutura, o que pode economizar tempo e custos em operações e manutenção.

Além do sistema de controle multimotor, a segunda geração do Vanguard 2P também melhora a compatibilidade da estrutura com módulos maiores, de até 695 W. Todas essas melhorias reduzem os custos do sistema, diminuem o custo nivelado de energia (LCOE) e se adaptam melhor aos locais mais desafiadores.

Durante o lançamento, Andrew Gilhooly, diretor de soluções de serviços públicos, comerciais e industriais da Trina Solar Asia Pacific, disse: "Nos últimos anos, vimos mais projetos em locais com terrenos inclinados, desertos e regiões próximas à costa. Isso exige que os componentes solares atendam a padrões de qualidade mais rígidos e incluam desenvolvimentos mais inovadores para operar nesses cenários adversos. A segunda geração da Vanguard 2P tem como objetivo resolver, com sucesso, esses desafios".

A TrinaTracker tem mais de 19 anos de experiência no desenvolvimento e fabricação de rastreadores solares e é a única marca de rastreadores solares com centros de P&D na Europa e na Ásia. A TrinaTracker se dedica a oferecer continuamente melhor valor aos clientes, com uma estrutura mais confiável, plataformas inteligentes e serviços de ciclo de vida profissional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2050204/PIC_Vanguard_2P_Launch_20230411.jpg

FONTE TrinaTracker

